Дальняя авиация ВКС получила модернизированные самолеты

В ведомстве пояснили, что на воздушных судах заменили оборудование на современные цифровые аналоги

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Модернизированные самолеты дальней авиации, поступившие в Воздушно-космические силы (ВКС), получили в 2024 году улучшенные навигационные системы и современное бортовое оборудование. Об этом сообщили в Минобороны РФ в связи со 110-летием дальней авиации, отмечаемым в Вооруженных силах РФ.

"В 2024 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в 2024 году личный состав дальней авиации принимал участие в специальной военной операции, тренировке стратегических сил сдерживания под руководством верховного главнокомандующего. Все практические мероприятия за этот год выполнены в полном объеме, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и воздушной выучке привлекаемых экипажей.

Кроме того, в этом году были выполнены задачи воздушного патрулирования над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского, Баренцева, Берингова, Восточно-Китайского, Желтого, Норвежского, Северного, Черного, Чукотского и Японского морей. В том числе выполнено два совместных патрулирования с экипажами стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая.

В Минобороны уточнили, что на вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.