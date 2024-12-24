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ТАСС

Орбан заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам премьер-министра Венгрии, сейчас почти все говорят о мире, хотя полгода назад это было "практически запрещено"

БУДАПЕШТ, 23 декабря. /ТАСС/. Миротворческая миссия Венгрии по урегулированию конфликта на Украине не увенчалась успехом, но ситуация изменилась, и сейчас все уже говорят о мире. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телекомпании М1.

Отвечая на вопрос о его попытках добиться прекращения огня и начала переговоров, он признал, что эти усилия не привели к какому-либо практическому результату. "Общая картина плачевна", - сказал глава правительства.

В то же время он убежден, что в ситуации вокруг украинского конфликта произошли положительные сдвиги. "Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире. Вот как изменилась ситуация", - отметил Орбан.

Он также дал понять, что больше не претендует на роль посредника в достижении договоренности между Москвой и Киевом. По его словам, "в этом нет необходимости", потому что на политическую арену выходит другой гораздо более сильный игрок. Орбан подтвердил, что связывает надежды на урегулирование украинского конфликта с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа. "Американцы - большая сила", - сказал премьер.

Начиная с июля Орбан предпринял несколько поездок в Москву, Киев, Пекин, Ватикан, а также в США в целях достижения договоренности о прекращении военных действий и начале переговоров о мире на Украине. 11 декабря в разговоре по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным он выдвинул предложение о прекращении огня и крупном обмене пленными между Россией и Украиной в период Рождества. Москва согласилась рассмотреть эту инициативу, а Киев ее отверг. 

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