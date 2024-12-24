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Военное обозрение

Специально нет сложной электроники: ЮАР представила колёсную БМП Tau

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Источник изображения: topwar.ru

Южноафриканская оборонная компания Jorsin (ЮАР) представила бронемашину Tau 4×4, которая позиционируется как БМП.

Как указывается в издании Defence Web, Tau создана на базе Ratel, которая была принята на вооружение армии ЮАР в 1978 году и считается первой колёсной БМП в мире. Однако, как заявляет разработчик, новый продукт является совершенно новой моделью.

В Tau могут разместиться до 13 чел. (в том числе водитель, командир и стрелок в башне). Двойная задняя дверь выполняет функцию откидного пандуса, облегчая вход и выход. Люки на крыше обеспечивают альтернативную погрузку в машину, а бортовые бойницы, прикрытые бронестеклом, позволяют десанту вести огонь.

Водитель располагается в центре транспортного средства, что обеспечивает большой угол обзора для мехвода, значительно повышая манёвренность на бездорожье.

БМП оснащена дизельным двигателем Cummins мощностью 157 кВт (210 л.с.), 6-ступенчатой АКП Allison и 2-ступенчатой раздаточной коробкой Meritor. Максимальная скорость составляет 115 км/ч, запас хода более 800 км. Независимая подвеска от Meritor обеспечивает повышенную проходимость по бездорожью и устойчивость на дороге, устраняя проблему с раскачиванием, характерным для Ratel. Дорожный просвет составляет 600 мм спереди и 570 мм под днищем машины.

Источник изображения: topwar.ru

Силовой агрегат установлен на раме, которую можно выкатывать, что позволяет заменить двигатель за 30–60 минут, обходясь без лебёдки. Быстрое подключение топливных и гидравлических магистралей упрощает процесс.

Машина весом 9500 кг имеет монококовый корпус, изготовленный из 8-мм бронестали, которая обеспечивает баллистическую защиту 2-го уровня по STANAG 4569 (выдерживает бронебойную пулю от патрона 7,62×39 мм). На машину может быть установлена башня весом до 1500 кг. Разработчик демонстрировал Tau, оснащённую башней с 20-мм пушкой от БМП Ratel весом 1160 кг, но могут быть размещены и другие варианты.

Это важно для заказчиков из Африки, где доступны различные турели российского [и советского] производства с разнообразным вооружением, но техника, на которой они установлены, зачастую небоеспособна из-за нехватки запчастей или ТО

- отметил разработчик.

Как он пояснил, создание Tau началось в 2023 году. Философия конструкции заключается в простоте и надёжности, поскольку она ориентирована на африканский рынок. Например, в БМП специально нет сложной электроники, что снижает возможность отказов при работе машины. Пока что у Tau нет заказчиков, но разработчик считает, что данная техника найдёт свою нишу.

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Страны
ЮАР
Компании
Allison
Cummins
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