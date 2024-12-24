Для замены китайских «клонов» МиГ-21: Бангладеш оценивает истребитель J-10CE

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В настоящее время ВВС Бангладеш состоят из эскадрильи МиГ-29А/УБ (16 единиц) и 3 эскадрилий J-7MB (около 30 бортов).

J-7MB – это китайский «клон» МиГ-21, поставлявшийся КНР с 1980-х годов

- говорится в издании Zona Militar.

Как указывается, командование Бангладеш находится в поисках замены J-7MB и оценивает возможность приобретения у Китая 16 истребителей J-10CE – это специальная экспортная модификация, уже состоящая на вооружении Пакистана. Маршал авиации Хасан Махмуд Хан во время визита на авиасалон в Чжухае высказал намерение закупить новые боевые самолёты и вертолёты.

J-10C, недавно принятый на вооружение НОАК, представляет собой новейшую версию истребителя J-10. Среди основных особенностей этой модификации – РЛС с АФАР, существенно улучшающая боевой потенциал; возможность применения новейших версий УРВВ PL-10 и PL-15; переработанный воздухозаборник для улучшения циркуляции потока.

В местных СМИ отмечается, что приобретение J-10CE позволит властям Бангладеш проявить политическую волю. Это связано с тем, что новое руководство в большей степени ориентировано на западный «мир», особенно на США. Однако этот курс встречает серьёзную критику внутри страны.