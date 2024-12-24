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Военное обозрение

Турция начала строительство космодрома в Сомали

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Источник изображения: topwar.ru

Турция приступила к постройке космодрома на территории Сомали. Он позволит не только более эффективно выводить на орбиту полезную нагрузку, но и проводить испытания дальнобойных баллистических ракет военного назначения.

Как указывается в издании Military Africa, местные власти заявляют о большой выгоде для страны от строительства и размещения этого объекта, так как он создаст новые рабочие места и приведёт к росту доходов. При этом никаких рисков для жилых районов космодром не несёт, так как ступени ракет будут падать в Индийский океан.

В начале 2021 года Турция представила 10-летнюю космическую программу, которая предусматривает отправку миссий на Луну, возведение космодрома и разработку долговечных спутниковых систем.

В части космодрома в Сомали эта программа тесно переплетается с развитием технологий военного назначения: как заявляют в Анкаре, здесь также будет расположен ракетный полигон для испытаний новых изделий. Таким образом, фактически Турция получает оснащённую ракетами военную базу, расположенную в Африканском роге, через воды которого один из важнейших торговых путей.

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Страны
Индия
Сомали
Турция
Проекты
Луна
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