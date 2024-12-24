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Военное обозрение

Китай заказал миллион дронов-камикадзе

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Источник изображения: topwar.ru

НОАК, делая выводы из украинского конфликта, решила форсированными темпами нарастить парк беспилотников.

Как указывается в издании Defence Blog, компания Poly Technologies получила контракт от правительства КНР, предусматривающий поставку почти миллиона дронов-камикадзе к 2026 году. По словам подрядчика, этот беспрецедентный заказ вынудил отказываться от заявок других клиентов, чтобы уложиться в сроки.

Как отмечается в издании, массовое применение БПЛА на Украине повлияло на военную доктрину Китая. НОАК уже начала включать тактику применения боевых дронов в программы подготовки личного состава, о чём свидетельствуют кадры тренировок и публичные отчёты об их проведении.

Масштабы заказа вызывают вопросы о его предполагаемом назначении. Ряд аналитиков считают, что это может быть подготовкой к потенциальному конфликту с Тайванем

- говорится в издании.

Со своей стороны отметим, что поставка в войска миллиона дронов в течение года – это большая цифра, но недостаточная в условиях ведения масштабных боевых действий.

Как заявляли в Кремле, за 2023 год в ВС РФ поступило 140 тыс. БПЛА. 21 декабря глава МО Андрей Белоусов сообщил, что гражданские производители и малые КБ начали выпускать по 40 тыс. дронов в месяц. На днях он также указывал на то, что ежедневно на фронте используются свыше 3,5 тыс. БПЛА, то есть как минимум 105 тыс. ежемесячно или 1260 тыс. в год.

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