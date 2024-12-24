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Российская компания попросила перенести сроки поставок БПЛА по госзаказу

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости.

«Ъ»: «Геоскан» попросил перенести сроки поставок БПЛА по госзаказу

Компания «Геоскан» попросила перенести сроки поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках гражданского госзаказа (ГГЗ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора компании Алексея Юрецкого.

Отмечается, что производитель обещал поставить дроны в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем. Из общего объема госзаказа за 2024 год в шесть миллиардов рублей на долю компании пришлось около 2,4 миллиарда рублей. Однако задержка, по словам гендиректора, объясняется поздним утверждением статуса ГТЛК как единого заказчика. Также необходимо было открыть казначейские счета в регионах, что было решено только к осени, уточнил он.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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