Йеменские повстанцы своей операцией опровергли тезис ВМС США о прямой зависимости безопасности АУГ от количества кораблей

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Появляются новые подробности атаки йеменской группировки «Ансах Аллах» на американскую авианосную группу в акватории Красного моря. Если изначально было сделано заявление, что самолёт F/A-18 Super Hornet был сбит хуситами, то теперь становится понятно, что сбили его сами американцы. Огонь вёлся с борта крейсера USS Gettysburg.

Новые данные свидетельствуют о том, что хуситы, как принято говорить, «подловили» американскую палубную авиацию. Пока та находилась в воздухе и наносила удары по территории Йемена, хуситы атаковали носитель – авианосец «Гарри Трумэн».

Самолётам ВМС США приходилось заходить на посадку во время атаки со стороны йеменских повстанцев, так как ресурс нахождения в воздухе сходил на нет ввиду достаточно длительной воздушной операции.

Соответственно, когда F/A-18 приближался, крейсер USS Gettysburg выполнял задачи противоракетной обороны. Соответственно, американский истребитель-бомбардировщик зенитным ракетными комплексом крейсера был опознан как цель, которая ЗУР и была поражена.

Такая тактика, когда атака на АУГ может осуществляться в момент боевого использования её палубной авиации, способна приносить значительные плоды. Во-первых, самолёты становятся «ошибочными целями» для систем ПВО-ПРО непосредственно американских боевых кораблей. Во-вторых, есть значительная вероятность того, что ракетами и дронами хуситов могут быть поражены сами эти корабли. И «противоядие» американцам в случае повторения подобного рода ситуаций находить, мягко говоря, непросто.

Для справки: в состава американской авианосной ударной группы ВМС США, которая попала под операцию хуситов, входили помимо упомянутых авианосца «Гарри Трумэн» и ракетного крейсера USS Gettysburg два эсминца класса «Арли Бёрк» - «Стаут» и «Джейсон Данэм», а также вспомогательные суда.

Чем больше кораблей в составе АУГ, как всегда считалось, тем лучше боевое охранение головного авианосца. Но теперь этот тезис хуситы ставят под сомнение и даже опровергают, так как попытка перехвата ракет может переходить в «дружественный огонь» - огонь по собственным самолётам во время их боевого применения.

Как уже сообщало «Военное обозрение», авианосец USS Harry S. Truman был вынужден в спешном порядке покинуть квадрат выполнения боевой задачи и уйти в северную часть Красного моря. Получил ли он повреждения, пока не сообщается.