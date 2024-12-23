Ударная постановка: чего добивается Киев усилением атак на регионы России

Обстрелы Казани, Рыльска и Орловщины показали страх украинского режима, вызванный ситуацией в зоне СВО

Беспрецедентными атаками по гражданским объектам Рыльска, Казани и других российских городов киевский режим пытается выторговать преференции в рамках возможных переговоров после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, считают эксперты. За последние дни обстрелу дальнобойными ракетами подверглась Курская область, беспилотники нанесли удары по жилым домам и промышленным объектам в Казани и на Орловщине. Владимир Путин уже заявил, что противник, желающий нанести поражение нашей стране, пожалеет об этом и столкнется с многократно большими разрушениями. О том, как пережили обстрелы пострадавшие города, и что может стоять за беспрецедентными налетами ВСУ — в материале «Известий».

Атаки с разных направлений

— Я за пять минут до артналета покинула собор, только зашла домой, и вдруг это. Упала на пол, казалось — дом по бревнышкам раскатает, — рассказывает «Известиям» настоятельница Успенского кафедрального собора Рыльска матушка Ксения. — Только утихло, поехала обратно — в трапезной оставалась наша служительница Анна. Церковь — вся в клубах дыма. Анна оказалась жива, она спряталась под столом.

Успенский кафедральный собор в Рыльске Источник изображения: Фото: t.me/Hinshtein

Храм был построен в 1811 году. Сейчас в нем выбиты окна, повреждена крыша, осколками посекло стены. Практически у подножья собора упала еще одна ракета, каким-то чудом она не сдетонировала.

— К нам еще с вечера пришли прихожане, волонтеры, стали помогать убирать, — добавляет Ксения. — Трактор вывозит стекла, вырванные рамы, мусор. Основная задача — каким-то образом закрыть окна. На дворе зима, главное — сохранить тепло.

Успенский кафедральный собор — лишь одно из многочисленных зданий, пострадавших в Рыльске — городе приграничного района Курской области. Первый удар по нему ВСУ нанесли около 15:30 в пятницу, 20 декабря.

Согласно заявлению врио губернатора региона Александра Хинштейна, в результате теракта повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Всего пострадало 12 строений, включая памятники архитектуры, часть из них восстановлению не подлежит. 5 человек погибли. 12 получили ранения, в том числе беременная женщина.

Следующим утром по Казани было выпущено восемь беспилотников. В пресс-службе местной администрации сообщили, что в результате атаки произошло возгорание в многоэтажках Советского и Кировского районов. В Минобороны уточнили, что БПЛА атаковали город тремя волнами (с 7:40 до 9:20) с разных направлений. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что из восьми атаковавших столицу республики беспилотников три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома, часть из них сбили и подавили с помощью РЭБ.

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин Источник изображения: iz.ru

— Удар ВСУ по Казани — это, своего рода, месть за успешный саммит БРИКС, — заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.

Владимир Путин выразил уверенность, что руководство города восстановит всё, что было повреждено противником.

Ночью 22 декабря стало известно об атаке украинских БПЛА на нефтебазу в поселке Стальной Конь, что в 1,5 км от Орла. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что произошло возгорание. По его словам, над территорией области системами ПВО и РЭБ ночью было уничтожено 20 дронов.

Удар по центру Рыльска

Ракетная атака на Рыльск стала для региона самой массированной за всю историю конфликта. Как рассказали очевидцы, всё произошло буквально за 1-2 минуты. Удары были нанесены исключительно по исторической части города, зафиксировано 16 ракетных прилетов. Город мгновенно потонул в дыме.

— Всего было три эпицентра, — рассказал «Известиям» глава Рыльска Сергей Курносов. — Дворец культуры, школа №1 совместно с колледжем гражданской авиации, плюс училище имени Д. Гранина, рядом с которым располагались пункты выдачи маркетплейсов и шиномонтажка, в этот момент там находилось много людей. Также повреждена система теплоснабжения, водопровод. На помощь к нам немедленно приехали бригады коммунальщиков из Курска и многочисленные волонтеры. Подчеркну, что удары были произведены исключительно по объектам социальной инфраструктуры. Детей в учебных центрах во время обстрела, к счастью, не было: после 6 августа все они переведены на дистанционный режим.

Фото: ТАСС/Евгений Мартынов Источник изображения: iz.ru

Одним из первых у горящего колледжа им. Д. Гранина оказался командир добровольной противопожарной команды Рыльска Владимир Пресняков.

— На месте полыхали машины, дымилась крыша здания, — рассказал он «Известиям». — Были раненые, рядом ведь маркетплейсы, люди пришли за покупками, получали заказанные на Новый год подарки. В колледже под завалами оказалась женщина — завуч. Мы откопали ее, она не пострадала, но была в состоянии шока. Тушили автомобили, оказывали помощь раненым. Колледж ребята продолжают проливать водой второй день, какие-то перекрытия тлеют. Очень жаль — всего три года это учебное заведение не дожило до своего столетия.

Сирены гражданской обороны в Рыльске сработали не сразу, рассказала «Известиям» матушка Ксения, — они зазвучали во время третьего-четвертого удара. Вероятно, это объясняется высокой скоростью подлета ракет. Впрочем, как рассказывают горожане, в последние два-три месяца уже почти никто не реагировал на сигналы тревоги. Но теперь, объясняет Ксения, как только начинается оповещение — все бегут в убежища, под защиту стен.

Акты провокации

Официальному Киеву в настоящее время нужны любые громкие поводы для демонстрации своей "силы" и "возможностей", объяснил причины столь массированного удара эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. И речь идет даже не о военно-стратегической целесообразности или перехвате инициативы в рамках СВО.

— Нужны поводы, которые можно использовать в медиа, демонстрируя, что Украина что-то может, — пояснил Денисов. — Это вызвано, в том числе, страхом Зеленского перед возможными будущими инициативами Трампа, которые могут быть весьма болезненными для Киева. А также - снижением уровня консолидации вокруг Украины со стороны стран коллективного Запада.

Фото: REUTERS/Carlos Barria Источник изображения: iz.ru

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России Ивана Лошкарева, удар по Казани следует воспринимать как продолжение курса Киева на эскалацию напряженности в отношениях с приходящей администрацией Трампа, попытку выторговать преференции и свернуть предложения избранного президента США о том, что дальше — «либо переговоры, либо прекращение помощи».

— В общем-то, это попытка изменить логику переговорного процесса, который предлагает Трамп, — пояснил «Известиям» Лошкарев. — По всей видимости, можно ожидать и дальнейших провокаций, и, полагаю, достаточно провокационных заявлений в отношении европейских лидеров, прежде всего Виктора Орбана и представителей администрации Трампа.

По мнению эксперта, Зеленский по-прежнему действует во взаимодействии с уходящей американской администрацией демократов и отчаянно пытается создать трудности для возможного переговорного процесса.

Сергей Прудников

Юлия Леонова

Иван Дубровин