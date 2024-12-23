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ТАСС

В Белом доме заявили, что сделка по Украине достижима

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Избранному президенту США Дональду Трампу не следует отказываться от поставок вооружений Киеву, считает помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации в состоянии помочь в достижении договоренностей по урегулированию украинского конфликта, однако ему не следует отказываться от поставок Киеву вооружений. Такое мнение высказал в эфире телеканала CNN помощник действующего руководителя вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы все слышали, как [избранный] президент Трамп выражал свою обеспокоенность по поводу дальнейшего оказания военной помощи Украине, но мы также слышали, как в течение гораздо более длительного периода времени Дональд Трамп выражал убеждение, что он должен получить хорошую сделку для Америки, а хорошая сделка для Америки означает, что нам нужны рычаги воздействия, и таким рычагом является продолжающаяся военная помощь Украине", - утверждал советник американского лидера.

По его версии, республиканцу следует подать России сигнал: "Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, Европа будет поддерживать Украину до тех пор, пока вы не примете честные условия для установления справедливого мира". В прошлом, считает Салливан, российские власти якобы показали, что "готовы идти на сделки, пока чувствуют, что на них оказывают достаточное давление". "Поэтому я думаю, что Трамп должен продолжать давление, и тогда, я уверен, сделка будет достигнута", - добавил он.

"Но если мы выдернем ковер из-под ног Украины, если мы скажем, что больше ничего им не дадим, если мы примем любые условия, которые предложит [российский президент Владимир] Путин, я думаю, что в конечном счете это нанесет значительный ущерб интересам Америки в долгосрочной перспективе", - заключил помощник хозяина Белого дома.

Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Вступление Трампа в должность главы государства состоится 20 января. 

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