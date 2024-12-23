Россия заявила об увеличении атомного подводного флота на фоне напряженных отношений с НАТО (Newsweek, США)

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 Казань проекта 885М Ясень-М на месте постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.

Newsweek: новейшие атомные подводные лодки поступают на вооружение ВМФ России

На вооружении ВМФ России скоро появятся новые атомные подлодки, пишет Newsweek. Новейшая подлодка "Архангельск" успешно завершила испытания. Проходит испытания и атомный подводный крейсер "Князь Пожарский", который также войдет в состав ВМФ.

Что нового

В субботу на фоне напряженных отношений с Организацией Североатлантического договора (НАТО) Россия заявила об увеличении своего атомного подводного флота. В ближайшее время ожидается поступление на вооружение ВМФ России новых подводных лодок.

В субботу днем Newsweek обратился за комментариями в Министерство обороны России и в НАТО по электронной почте.

Почему это важно

На фоне продолжающегося российско-украинского конфликта сохраняется напряженность в отношениях между странами НАТО и Кремлем. Лидеры НАТО всё чаще предупреждают, что опасность прямого конфликта с Москвой является реальной. Президент России Владимир Путин и высокопоставленные российские чиновники с момента начала конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года уже неоднократно угрожали Киеву и его западным партнерам ядерной эскалацией.

В ноябре Соединенные Штаты разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. После этого Путин усилил ядерную риторику Москвы. Он официально подтвердил изменения в ядерной доктрине своей страны, снижающие порог применения атомного оружия.

Наряду с ядерной угрозой, такие члены НАТО, как Германия и страны Балтии, обвинили Москву в гибридных атаках и заявили, что после конфликта на Украине Москва может начать наступление на страны альянса.

Что нужно знать

Генеральный директор ОАО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко заявил, что новейшая атомная подводная лодка проекта 885М (Ясень-М) "Архангельск" успешно завершила испытания и готовится к передаче ВМФ. Его цитирует российское новостное агентство ТАСС.

"В соответствии с графиками, согласованными с Министерством обороны РФ, в период летней навигации завершены испытания атомных подводных лодок "Архангельск" и "Князь Пожарский, — заявил Будниченко. — АПЛ "Архангельск" была спущена со стапелей в 2023 году, и в этом году она успешно прошла все этапы испытаний. Сейчас мы готовим ее к сдаче ВМФ".

Ранее в пятницу главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев также заявил, что подводная лодка будет вскоре передана ВМФ.

"В ближайшее время ВМФ получит крейсер "Архангельск". Сейчас проходит испытания атомный подводный крейсер "Князь Пожарский", который также скоро войдет в состав наших подводных сил", — сказал он во время визита в Северодвинск.

Атомные подводные лодки проектов 885 и 885М, включая "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" и "Красноярск", уже поступили на вооружение ВМФ России и укрепили ее военно-морской потенциал. Вооруженные крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр-ПЛ" в качестве основного ударного оружия, эти подводные лодки являются примером передового вооружения военно-морских сил России.

Что говорят представители власти

Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил о возможности прямого конфликта между Москвой и НАТО в ближайшее десятилетие.

Он заявил об этом в понедельник на заседании Министерства обороны. "Решения, принятые на саммите НАТО в июле этого года, свидетельствуют о возможности [подготовки к войне]", — заявил Белоусов и добавил, что Москва "должна быть готова к любому развитию событий, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие".

В ответ на вопрос о словах Белоусова Пентагон во вторник сообщил Newsweek, что "Соединенные Штаты осуждают безответственную эскалационную риторику".

Представитель Министерства обороны США Джаван Раснейк во вторник заявил Newsweek, что "Соединенные Штаты осуждают безответственную эскалационную риторику. Кроме того, Соединенные Штаты и НАТО не стремятся к военному конфликту с Россией".

Тем временем избранный президент Дональд Трамп в понедельник высказался по поводу конфликта России и Украины: "Мы пытаемся остановить войну. Это непросто".

Что будет дальше

Как сообщает ТАСС, судостроительное предприятие "Севмаш", расположенное на северо-западе России, в настоящее время работает еще над пятью подводными лодками по проекту 885М.

На фоне заявлений и контрзаявлений о переговорах по прекращению конфликта напряженность между Москвой и НАТО, скорее всего, возрастет, особенно если на европейских членов альянса ляжет основное бремя поддержки Украины.

США и другие западные страны оказывают Украине военную помощь для защиты от России. Тем не менее, как сообщается, США решили передать в ведение НАТО координацию военной помощи Украине из-за опасений, что поддержка Киева может прекратиться с приходом к власти администрации Трампа.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что такая передача является "шагом, по общему мнению направленным на то, чтобы обезопасить процесс поддержки Украины от влияния избранного президента США Дональда Трампа, скептически настроенного в отношении НАТО".

"Структуры НАТО взяли на себя координацию западной военной помощи Украине", — сообщила немецкая газета BILD в своем русскоязычном Telegram-канале со ссылкой на неназванный источник и добавила, что этот шаг связан "с опасениями, что будущий президент США Дональд Трамп ограничит помощь Киеву".

Автор: Натали Венегас (Natalie Venegas).