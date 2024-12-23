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Военное обозрение

Турция создаёт собственную силовую установку для национального танка Altay

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Источник изображения: topwar.ru

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз ответил на вопросы парламентариев по поводу срыва сроков поставок национального ОБТ.

Предполагалось, что танк Altay поступит на вооружение в 2015 году. Эта задержка произошла из-за того, что Германия не предоставила экспортные лицензии на подсистемы, особенно на двигатель и трансмиссию

- отметил политик.

По его словам, страна сталкивается с явными и подспудными санкциями и эмбарго, но национальная оборонка преодолевает эти ограничения: в августе 2025 года планируется начать серийное производство танков Altay и поставить эту машину на вооружение.

В настоящее время два ОБТ, проходящие войсковые испытания, имеют двигатель и трансмиссию, поставленные из Южной Кореи. Следующие 40 танков также будут снаряжены ими. Речь идёт о дизельном двигателе мощностью 1500 л. с. (1110 кВт) DV27K и трансмиссии EST15K (6 передач вперёд, 3 назад), которые были созданы компаниями Hyundai и SNT Dynamics.

Но при этом продолжаются работы над собственной силовой установкой. Как заявили в компании BMC Defense, испытания двигателя Batu будут завершены к концу 2026 – началу 2027 года. После этого развернётся производство силовой установки.

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Страны
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