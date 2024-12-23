«Противостояние с Израилем неизбежно»: Египет обновляет танковый парк

Источник изображения: topwar.ru
После падения власти главы САР Башара Асада оставшаяся без присмотра боевая техника, склады, военные базы и прочая инфраструктура методично выбиваются авиаударами ЦАХАЛ.
- говорится в египетском издании Al Majalla.
Как указывается, пока западные СМИ радовались поражению Асада в скоротечной войне с боевиками, Израиль провёл крупнейшую в истории военно-воздушную операцию, уничтожив большую часть военных объектов и ресурсов Сирии.
По оценкам Global Firepower, сирийская армия располагала 2700 танками, 33 кораблями и судами и 452 военными ЛА, в том числе 168 истребителями и 153 вертолётами.
- говорится в Al Majalla.
По словам автора, Египет и Сирия исторически являлись региональными «тяжеловесами». Эти две страны сформировали ось, противостоящую созданному в 1948 году государству Израиль. Однако соперничество между Каиром и Дамаском за лидерство в арабском мире подготовило почву для поражения в 1967 году в войне с Израилем.
С тех пор отношения между Каиром и Тель-Авивом нормализовались, был заключен мирный договор. Но, как указывает автор, Египет очень обеспокоен подъёмом крайне правых сил в Израиле, которые проводят экспансионистскую политику при молчаливом согласии своего главного союзника в лице Вашингтона:
Источник изображения: topwar.ru
Выпущенный в Египте Abrams M1A1
Как отмечается, ЦАХАЛ разрушил всю инфраструктуру в секторе Газа, имея целью выдавить местное население численностью 2 млн чел. на границу с Египтом.
- говорится в издании.
По словам автора, хотя египетско-сирийское сотрудничество давно прекратилось, Каир всегда рассматривал Дамаск как союзника, к которому можно обратиться в случае необходимости. Однако, учитывая последние события, Сирия больше не сможет протянуть руку помощи.
- делает вывод автор.
На этом фоне Каир добился одобрения Госдепа США на продажу 555 пакетов модернизации танков M1A1 Abrams до версии M1A1SA (стоимостью $4,69 млрд), 2183 ПТУР Hellfire ($630 млн) и 759 систем лазерного наведения APKWS для НАР Hydra 70 ($30 млн).
Всего Египет располагает чуть более 1000 танками Abrams M1A1. Таким образом, обновление пройдёт около половины их парка. Вероятно, что в модернизации будет активно участвовать местная промышленность: в стране работает линия по сборке Abrams, на которой производятся отдельные комплектующие для ОБТ.