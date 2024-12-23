«Противостояние с Израилем неизбежно»: Египет обновляет танковый парк

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После падения власти главы САР Башара Асада оставшаяся без присмотра боевая техника, склады, военные базы и прочая инфраструктура методично выбиваются авиаударами ЦАХАЛ.

Уничтожение Израилем большей части военного потенциала Сирии выглядит зловещим предзнаменованием того, как может выглядеть «новый Ближний Восток» Нетаньяху и какие сейсмические сдвиги могут произойти в региональной расстановке сил

- говорится в египетском издании Al Majalla.

Как указывается, пока западные СМИ радовались поражению Асада в скоротечной войне с боевиками, Израиль провёл крупнейшую в истории военно-воздушную операцию, уничтожив большую часть военных объектов и ресурсов Сирии.

По оценкам Global Firepower, сирийская армия располагала 2700 танками, 33 кораблями и судами и 452 военными ЛА, в том числе 168 истребителями и 153 вертолётами.

Теперь Израиль уничтожил эти силы

- говорится в Al Majalla.

По словам автора, Египет и Сирия исторически являлись региональными «тяжеловесами». Эти две страны сформировали ось, противостоящую созданному в 1948 году государству Израиль. Однако соперничество между Каиром и Дамаском за лидерство в арабском мире подготовило почву для поражения в 1967 году в войне с Израилем.

С тех пор отношения между Каиром и Тель-Авивом нормализовались, был заключен мирный договор. Но, как указывает автор, Египет очень обеспокоен подъёмом крайне правых сил в Израиле, которые проводят экспансионистскую политику при молчаливом согласии своего главного союзника в лице Вашингтона:

Череда успехов, которых они [крайне правые] добились в борьбе с «осью сопротивления» Ирана, только ещё больше воодушевила их в стремлении к своей мечте о «великом Израиле».

Источник изображения: topwar.ru

Выпущенный в Египте Abrams M1A1

Как отмечается, ЦАХАЛ разрушил всю инфраструктуру в секторе Газа, имея целью выдавить местное население численностью 2 млн чел. на границу с Египтом.

Возможная депопуляция Газа поставит под угрозу мирный договор с Израилем, о чём Каир неоднократно предупреждал в прошлом году

- говорится в издании.

По словам автора, хотя египетско-сирийское сотрудничество давно прекратилось, Каир всегда рассматривал Дамаск как союзника, к которому можно обратиться в случае необходимости. Однако, учитывая последние события, Сирия больше не сможет протянуть руку помощи.

Таким образом, Египет остаётся единственным «прифронтовым государством», способным отразить израильское вторжение. Сейчас эти две страны движутся к неизбежному противостоянию. Но Египет может оказаться в совершенно ином положении, так как теперь ему придётся сражаться в одиночку

- делает вывод автор.

На этом фоне Каир добился одобрения Госдепа США на продажу 555 пакетов модернизации танков M1A1 Abrams до версии M1A1SA (стоимостью $4,69 млрд), 2183 ПТУР Hellfire ($630 млн) и 759 систем лазерного наведения APKWS для НАР Hydra 70 ($30 млн).

Всего Египет располагает чуть более 1000 танками Abrams M1A1. Таким образом, обновление пройдёт около половины их парка. Вероятно, что в модернизации будет активно участвовать местная промышленность: в стране работает линия по сборке Abrams, на которой производятся отдельные комплектующие для ОБТ.