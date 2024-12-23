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Военное обозрение

«Были и противники разработки»: Путин рассказал подробности создания БРСД «Орешник»

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Источник изображения: topwar.ru

В Министерстве обороны были разные мнения о разработке баллистической ракеты средней дальности «Орешник», но в итоге было принято решение о его создании. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российский президент считает, что разработка «Орешника» является историческим событием в ракетно-космической отрасли. По его словам, в отношении разработки новой ракеты были различные мнения, в Минобороны были и те, кто выступал против. Однако Путин поддержал тех, кто хотел разработки «Орешника», а также выделил необходимые для этого ресурсы. Также российский лидер согласился с теми, кто предложил испытать ракету в «боевых условиях».

В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы. Также согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях.

- заявил президент, добавив, что был глубоко погружен в процесс разработки ракеты.

Как ранее сообщалось, Россия испытала «Орешник» ударом по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На сегодняшний день «Орешник» является единственной баллистической ракетой средней дальности, имеющейся у России. По крайней мере, из тех, о которых сообщалось. Дальность ракеты составляет 5,5 тысячи километров.

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Страны
Россия
Компании
Южмаш
Персоны
Путин Владимир
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