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Военное обозрение

Бразилия показала запуск новой противокорабельной ракеты MANSUP с наземной платформы

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС Бразилии осуществили 17 декабря первый запуск противокорабельной ракеты MANSUP с наземной установки комплекса ASTROS, находящегося на вооружении корпуса морской пехоты. Соответствующие кадры показаны в сети.

Это оружие даёт нам автономию и независимость, укрепляя технологическую самодостаточность страны, и снижает потребность в импортном оружии, усиливая нашу оборонно-промышленную базу

- заявил разработчик – компания SIATT.

Источник изображения: topwar.ru

Командование флота указало, что ракета имеет дальность действия до 70 км и высокую точность. Скорость полёта достигает 300 м/с (1000 км/ч). Наведение на цель осуществляется с помощью ИНС и бортовой РЛС на конечном этапе. Она оснащена твердотопливным двигателем, позволяющим осуществлять полёт на малой высоте, аналогично другим ПКР, таким как Exocet или Harpoon.

Источник изображения: topwar.ru

ПКР предназначена для запуска с морских носителей и наземных мобильных платформ, таких как пусковые установки CFN. Изначально MANSUP разрабатывалась для усиления противокорабельных возможностей перспективных фрегатов класса Tamandare и была впервые испытана с корвета Barroso в 2018 году.

Интерес к новой ПКР уже проявили в ОАЭ, выразив в ноябре желание оснастить ими патрульные корабли RABDAN FA-400.

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Страны
Бразилия
ОАЭ
Продукция
Harpoon ПКР
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