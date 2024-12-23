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Военное обозрение

Находился в полёте сутки: показаны испытания американского стратосферного беспилотника Phasa-35

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Источник изображения: topwar.ru

19 декабря завершился очередной этап испытаний стратосферного беспилотника Phasa-35, который формально отнесён к категории HAPS («высотный псевдоспутник»). Аппарат, работающий на солнечной энергии, достиг высоты более 20 км. Полёт в стратосфере длился 24 часа. Соответствующие кадры показаны в сети.

Затем беспилотник успешно приземлился на космодроме Spaceport America в Нью-Мексико, США, и через два дня был готов приступить к следующей миссии.

Источник изображения: topwar.ru

Размах крыла Phasa-35 составляет 35 м (отсюда и обозначение), масса 150 кг. Как утверждает разработчик, БПЛА сможет находиться в стратосфере до 12 месяцев. При дневном свете его привод питается от фотоэлектрических элементов, которые одновременно заряжают батареи, используемые для энергоснабжения ночью.

Phasa-35 создаётся для выполнения разведывательных миссий. Его разработчик утверждает, что в ближайшее время БПЛА можно будет использовать в оперативном режиме, то есть непосредственно для решения военных задач.

Источник изображения: topwar.ru

Phasa-35 изначально создавался инициативной группой американских инженеров, которые затем основали компанию Prismatic. В 2017 году был запущен демонстратор Phasa-4 в масштабе 1 к 4. В 2019 году компания была приобретена BAE Systems. 17 февраля 2020 года в воздух поднялся уже полноразмерный прототип. С тех пор ведутся регулярные испытания нового продукта. На этот раз он провёл в стратосфере сутки.

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Страны
Мексика
США
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
БПЛА
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