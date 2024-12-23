Войти
Техкульт

«Аист-2Т» прошел очередные тесты и готовится к запуску на орбиту

392
0
0

«Аист-2Т» прошел очередные тесты

На базе ракетно-космического центра «Прогресс» успешно завершен этап огневых испытаний двигателя новейшего космического аппарата «Аист-2Т».

Как уточнили в «Роскосмосе» и «Прогрессе», прожиг системы коррекции нового «Аиста» продемонстрировал полную работоспособность силовой установки — она без каких-либо замечаний прошла проверку на всех возможных режимах работы. В «Роскосмосе» даже назвали прожиг «отличным». Кстати, для проведения данных испытаний на мощностях космического центра специалистами было развернуто новое, более современное, оборудование, подвергнуто модернизации уже имеющееся и разработана специальная методика для точного определения результатов тестов и их анализа.

«Аист-2Т» прошел очередные тесты

«Аист-2Т» прошел очередные тесты


Напомним, аппараты модели «Аист-2Т» предназначены для ведения стереоскопической съемки земной поверхности и способны создавать ее объемную модель. Пара таких спутников может подготавливать качественные цифровые модели местности, а также контролировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Стоит отметить, что в основе новейших «Аистов» лежат наработки по экспериментальному спутнику «Аист-2Д», проработавшему на орбите порядка восьми лет и только весной этого года завершившего работу, в два раза превысив проектные сроки.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 17:57
  • 6595
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 13:40
  • 8549
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа
  • 23.12 00:05
  • 0
Ответ на "В «Ростехе» рассказали о высокой оценке ЦРУ технических возможностей танка Т-34"
  • 22.12 21:34
  • 0
Ответ на "Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными"
  • 22.12 20:01
  • 3
Еще немного в тему о танках (конечно, не без повторений :))
  • 22.12 07:45
  • 1
Китай показал запуск гиперзвуковых беспилотников с борта воздушных носителей
  • 22.12 03:15
  • 1
Немного о терминах.
  • 21.12 20:11
  • 2756
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 13:42
  • 1
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену