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Техкульт

«Росатом» продолжает возводить АЭС на северо-востоке Китая

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«Росатом» продолжает возводить АЭС в Китае

«Росатом» рассказал об успешном завершении установки корпуса атомного реактора на четвертом энергоблоке атомной электростанции «Сюйдапу», которая расположена на северо-востоке Китая и возводится при самом активном участии российской стороны.

Две недели назад официальные представители «Росатома» сообщили о том, что компенсатор давления для устанавливаемого реактора, который весит 186 тонн, и одна из частей главного циркуляционного насоса массой 48 тонн, уже изготовлены и отправлены на «Сюйдапу». Здесь стоит отметить, что проектированием ядерного острова (комплекс зданий и сооружений, имеющих отношение к эксплуатации ядерного реактора атомного энергоблока — прим. ред. Техкульт.ру) станции «Сюйдапу» и поставкой всего основного оборудования занимаются российские специалисты, которые также возьмут на себя шеф-монтаж с наладкой поставленного оборудования. Турбогенераторы должны подготовить китайские предприятия, а коммерческая эксплуатация АЭС должна начаться в 2027 или 2028 году.

«Росатом» продолжает возводить АЭС в Китае

«Росатом» продолжает возводить АЭС в Китае


По словам представителя «Атомстройэкспорта» по китайским проектам Алексея Банника, строительство «Сюйдапу» показывает тесное сотрудничество России и Китая в области мирного атома и высоких технологий. Данное сотрудничество длится не первый десяток лет, а энергоблоки российской разработки показывают многолетнюю безаварийную и высокоэффективную работу.

Макс Антонов

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Китай
Россия
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