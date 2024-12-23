Летчик-испытатель рассказал о модернизации Ту-160М

Качество навигационной системы улучшено, добавлена новая система захода на посадку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Модернизированный ракетоносец Ту-160М получил улучшенные навигационные системы и систему захода на посадку. Об этом в эфире телеканала "Звезда" сообщил один из летчиков - испытателей самолета.

"Она отличается существенно: заменено оборудование, улучшены характеристики на этом самолете. Качество навигационной системы улучшено, добавлена новая система захода на посадку, и вообще [качество] техники пилотирования [улучшено]", - рассказал один из летчиков-испытателей.

Другой летчик рассказал о том, что стандартные приборы в кабине самолета тоже были усовершенствованы. "Большие доработки произведены на рабочих местах как летчика, так и штурмана. То есть у нас на приборных досках нет места стрелочным, ленточным указателям", - отметил он, добавив, что это позволяет более эффективно работать.

В декабре начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о том, что первые модернизированные Ту-160М в 2024 году уже начали поставляться в авиационные стратегические ядерные силы.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике - Ту-160М - была развернута по решению президента. В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и бюро "Туполев" в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию "Ростех".