Зеленский, где истребители? Почему F-16 не показали себя на СВО

Украина связывала с получением американских истребителей F-16 очень большие надежды. Ожидалось, что они могут изменить ход СВО. Но до сих пор никакого активного участия этих самолетов в боевых действиях не было замечено. Не зафиксировано и воздушных боев F-16 с российскими самолетами. Что пошло не так, как Киев сейчас использует американские истребители и какие надежды может на них еще возлагать - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В декабре этого года Украина получила шесть многофункциональных истребителей F-16 из Дании. В настоящее время в боевом составе Воздушных сил ВСУ до 20 самолетов этого типа.

Военно-политическое руководство Киева связывало с получением американских истребителей очень большие надежды. На них чуть ли не молились и разве что украинские политики и военные не совершали вокруг боевых машин крестные ходы с хоругвями и песнопениями.

Считалось, что появление в небе Украины F-16 приведет к коренному перелому в ходе ведения боевых действий. Впрочем, аналогичные надежды связывались в Киеве и со многими другими образцами вооружения и военной техники Запада - бронетехники, артиллерии, тактических баллистических ракет. Но вот как-то не задалось.

Чем опасны F-16?

Безусловно, многофункциональный истребитель F-16 характеризуется как машина, задавшая мировой стандарт в классе легких истребителей, и в целом отличается хорошими летно-техническими характеристиками. На мировом оружейном рынке самолет котируется весьма высоко. И, как утверждают специалисты, конца продажам F-16 пока не видно.

Украинские F-16 могут получить высокоточные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM, предназначенные для поражения важных высокозащищенных стационарных целей. Напомним: дальность боевого применения AGM-158B - 370 км, а в варианте JASSM-ER - до 1 тыс. км. Масса боевой части достигает 450 кг (1 тыс. фунтов).

Авиационные средства поражения, которые подвешиваются под F-16, также включают ракеты «воздух-воздух» типа AIM-120D с дальностью стрельбы до 160 км и ракеты AIM-9 Sidewinder маневренного воздушного боя с дальностью стрельбы до 35 км, а также противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и управляемые бомбы JDAM.

Наибольшую опасность для ВКС России представляют ракеты типа AIM-120 AMRAAM. Они могут применяться для поражения российских самолетов - носителей бомб с УМПК (универсальными модулями планирования и коррекции). До передачи Воздушным силам Украины истребителей F-16 никаких средств борьбы с носителями бомб с УМПК у украинской армии не было.

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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Однако таким количеством истребителей, сколько есть у ВСУ, оперативно-стратегических и оперативных задач не решить. Их совершенно недостаточно ни для завоевания господства в воздухе, ни для эффективной авиационной поддержки войск.

Как Киев использует F-16?

Два десятка украинских самолетов объективно не могут нарушить управление войсками и оружием противника, поразить его резервы, сорвать перевозки войск и материальных средств неприятеля, прикрыть свои войска и объекты от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки противника, вести воздушную разведку и радиоэлектронную борьбу.

Воздушным силам Украины требуется по меньшей мере 200 истребителей F-16. Вполне возможно, что подобное количество боевых машин в ближайшие несколько лет Украина и получит. Помимо собственно истребителей, Воздушным силам ВСУ требуются для эффективного управления самолеты ДРЛО и У, самолеты РЭБ, способные действовать в боевых порядках атакующей авиации, специальные подразделения из числа F-16, предназначенные только для поражения стартовых позиций ЗРК/ЗРС. Нельзя исключать, что все это когда-то у ВСУ и будет. Вопрос, по всей видимости, только в сроках.

Но на данный момент воздушных боев F-16 с истребителями Воздушно-космических сил России не зафиксировано. Вполне возможно, что по большей части это связано с риском репутационных потерь. А то - лучший легкий истребитель в мире - и вдруг такой конфуз.

Многофункциональные истребители Воздушных сил Украины сегодня используются в основном для решения задач противовоздушной обороны, в частности, для поражения крылатых ракет воздушного и морского базирования ВС РФ в полете. Насколько успешны действия F-16 в этом амплуа - никакой заслуживающей доверия статистики в открытом доступе нет.

Наличие всего двух десятков американских истребителей в боевом составе Воздушных сил Украины обычно связывают с нехваткой квалифицированного летного состава. Вполне возможно, что для решения боевых задач тем или иным образом привлекут пилотов государств-участников НАТО.

Однако одно дело безнаказанно с высоты 10-11 тыс. метров бомбить, к примеру, Ливию, и совершенно другое - нарваться в оспариваемом воздушном пространстве на ракеты зенитной ракетной системы С-400 или ракету Р-37 истребителя Су-35С. Вполне возможно, что охотников на Западе померяться силами с российскими Воздушно-космическими силами найдется не так уж и много.

Словом, большие надежды, связанные с F-16 в Киеве, пока не оправдались. И это связано отнюдь не с ТТХ самолетов этого типа, а банально только с их количеством. Но на становление полноценных Воздушных сил Украины со всеми необходимыми компонентами, атрибутами, управлениями, службами и отделами, требуемым парком боевых машин, уйдут годы. Безусловно, даже два десятка украинских F-16 могут нанести чувствительные потери ВС РФ, но какого-либо феноменального успеха в гипотетическом «контрнаступе» ВСУ на исходе 2024 года боевое применение машин этого типа не принесет.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок