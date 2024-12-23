Зачем России системы ПВО в Ливии.

Часть российских систем ПВО, базирующихся в Сирии, может быть переброшена в Ливию, утверждает западная пресса. Уже десять лет эта страна находится в состоянии политического кризиса, там действуют два независящих друг от друга правительства. Представитель одного из них раскритиковал озвученную идею. Однако эксперты полагают, что если Москва действительно примет такое решение, она найдет поддержку у других властей.

Россия планирует перебросить свои зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 из Сирии в Ливию, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, процесс уже начался. Так, в страну якобы прибыли радары для соответствующих систем. Отмечается, что грузовой борт МЧС дважды за неделю останавливался в республике по пути в Мали.

Агентство Reuters также сообщало о прибытии в государство двух самолетов Ан-124. По некоторым данным, Москва перевозит технику в восточные районы Ливии. Между тем Россия эту информацию не подтверждала.

Однако, по мнению экспертов, после падения режима Башара Асада в Сирии и на фоне желания ЕС ликвидировать российские базы в Хмеймиме и Тартусе такой шаг был бы логичным, учитывая логистические тонкости взаимодействия России с Африкой. Военный эксперт Юрий Лямин считает, что в данном контексте значение Ливии сложно переоценить.

"Там для дозаправки садятся наши самолеты, которые летят в Мали, Буркина-Фасо и другие страны Африки. Ливия важна для России в первую очередь с точки зрения логистики", – подчеркнул аналитик. Он отмечает, что комплексы С-300 и С-400 в случае необходимости могли бы прикрыть наши самолеты. Кроме того, специалист напомнил, что Россия уже использует в своих интересах порт на востоке Ливии, а также авиабазу в центральной части страны.

По его мнению, туда и может перебрасываться российское вооружение из Сирии. "Условия по их размещению – дело дипломатов. У ливийской стороны много "заморочек", но на переговорах, я думаю, удастся прийти к соглашению", – отметил собеседник.

Напомним, этот регион контролируется маршалом Халифой Хафтаром, который благосклонно относится к идее сотрудничества республики с Москвой. Так, в прошлом году обсуждалась возможность получения долгосрочных прав на стоянку судов РФ в портах Бенгази или Тобрук. В последнем Россия также рассматривала возможность модернизации своих объектов для размещения боевых кораблей. Напомним, Ливия с 2014 года находится в состоянии политического кризиса и на текущий момент в ней действуют два независящих друг от друга правительства.

К слову, глава так называемого Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба раскритиковал озвученную в СМИ идею переброски в Ливию российских сил из Сирии, сообщает Bloomberg. "Никто не будет принимать иностранную силу, которая хочет навязать свою гегемонию и власть стране и ее народу", – подчеркнул он.

В экспертной среде указывают – если Россия действительно решит перебросить часть вооружений из Сирии в Ливию, это не должно вызвать проблем, даже несмотря на кризис внутри страны. "В республике со времен уничтожения Муаммара Каддафи фактически идет гражданская война. Есть разные центры, которые претендуют на управление государством. Россия имеет хорошие отношения с одним из них в лице маршала Хафтара", – объясняет Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор дискуссионного клуба "Валдай".

Однако, как считает политолог, рассчитывать на то, что Ливия станет полноценной заменой Сирии, было бы рискованно. "В стране нет понятной легитимной власти, которая более-менее контролирует ситуацию, как это делал Башар Асад в Дамаске вплоть до недавнего времени", – уточнил он. По его мнению,

возможен вариант, при котором российские силы будут проводить некоторые маневры "с использованием дружественных ливийских сил". "Однако оснований говорить о стабильном базировании в текущей ситуации – нет",

– акцентирует Лукьянов. Впрочем, в условиях кризиса в Сирии Москве важно сохранить влияние на Ближнем Востоке, поскольку это ключевой регион, из которого можно контролировать Средиземноморский бассейн и весь Африканский континент, добавляет Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

"Если Россия действительно перебрасывает силы ПВО с сирийских баз в Ливию, то это, на мой взгляд, можно назвать мудрым и логичным шагом", – считает он. При этом, как уточняет собеседник, появление информации о перебазировании не означает, что Москве не удалось прийти к соглашению по базам с новыми властями Сирии. "Правительство в Дамаске еще не сформировано, а те силы, которые контролируют республику, разношерстны. Вести в таких условиях конструктивный диалог сложно", – пояснил он.

Кроме того, Ципис указал и на амбиции Анкары. "Турция постепенно захватывает территорию Сирии. Для местных группировок – это новый вызов", – уточнил эксперт. По его оценкам, на "разматывание этого клубка противоречий" в республике уйдут месяцы. На этом фоне, как считает спикер, Россия, "не тратя время, перебрасывает часть сил и вооружений на ливийский театр".

Он полагает что Хафтар – союзник Москвы – будет рад принять на местных контролируемых им базах в том числе российские средства ПВО.

Собеседник не исключает, что могут повториться сирийские события 2014 года, когда Россия фактически спасла режим Башара Асада. Как считает аналитик, было бы хуже, если бы СМИ сообщали о переброске Россией своих сил из Сирии домой. "В этом случае последствия для Ближнего Востока были бы крайне серьезными. Это стало бы победой глобального Запада, Израиля, повстанцев и исламистов. Но передислокация в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой", – акцентирует Ципис.

Расстановка сил внутри самой Ливии заслуживает отдельного внимания, считает Лямин. "Так, правительство Дбейбы контролирует северо-запад республики – тот район, который раньше назывался Триполитания. В ключевых городах – Триполи и Мисурате – остаются турецкие советники. Таким образом, влияние Анкары на этот центр крайне велико", – рассказал собеседник.

Другое правительство возглавляет Халифа Хафтар, продолжил Лямин. "Его армия контролирует северо-восток Ливии – исторические области Киренаика и Феццан, а парламент сидит в Тобруке", – пояснил эксперт. Он уточнил, что Хафтар пользуется поддержкой России, Египта, а также Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Кроме того, у маршала были тесные отношения с правительством Башара Асада. По оценкам аналитика, критика Дбейбы возможных маневров российских сил в регионе не имеет никакого значения.

"Дело в том, что переброска вооружения, если и состоится, то на территорию, контролируемую армией Хафтара. Повлиять на это правительство Дбейбы не может, а их патрон – Турция – занята сейчас Сирией и курдами.

На этом фоне, на мой взгляд, не стоит ожидать, что Дбейба пойдет на какие-то рискованные шаги", – рассуждает он. Спикер подчеркивает: Хафтару в нынешней обстановке крайне важна поддержка Москвы. "Усиление нашего присутствия может быть выгодно Ливии хотя бы из-за раскрываемого Россией "зонтика".

Он уточнил: если российским дипломатам не удастся прийти к соглашению с новыми властями Сирии по базам, то Ливия и вовсе станет критически важной точкой. "Кроме того, несколько иное значение приобретет и наше присутствие на всем Ближнем Востоке", – заключил Лямин.

Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков