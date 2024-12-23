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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

РХБЗ: теория или практика

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Источник изображения: belvpo.com

В последнее время на международной арене наблюдается увеличение угрозы, связанной с разработкой и производством химического и биологического оружия. Эти угрозы вызывают особое беспокойство, когда речь идет о соседях РБ.

Так, смерть генерала Кириллова явилась катализатором в обсуждении этой темы. Получается что во вчерашнем теракте погиб главный обличитель противозаконных действий в области применения оружия массового поражения.

Громкими его заявлениями стали доклады на брифингах военного ведомства. Так он заявлял о разработке на Украине биологического оружия, о ввозе на Украину ядерного топлива и отходов химпроизводств, о планах Киева создать «грязную бомбу». Последний брифинг Кириллова в Минобороны состоялся 5 ноября, где он сообщил о секретном докладе Украины о последствиях радиоактивного заражения случае аварии на Запорожской АЭС.

Многие посчитают эту информацию средствам запугивания и пропаганды, но в «каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда».

На самом деле уже давно доказано и некто не отрицает наличие на Украине биолабораторий США по разработке и совершенствованию программ химического, биологического и бактериологического оружия. Эти программы могут быть направлены на ведение боевых действий против России или служить инструментом для устрашения.

В условиях хаоса творящегося на Украине, полностью отсутствует необходимый уровень контроля и соблюдения международных норм по разработке и использованию запрещенных и опасных веществ, что увеличивает риск несанкционированного их использования.

Современные технологии облегчают доступ к материалам и знаниям, необходимым для создания оружия массового поражения. Информация в Интернете способствует распространению знаний и технологий, что увеличивает риск их попадания в «недобрые» руки.

Международное сообщество «активно работает» над предотвращением распространения такого оружия в рамках ОЗХО и ООН, которые должны играть ключевую роль в мониторинге и обеспечении соблюдения международных норм. Но «в каждом правиле есть исключение». По непонятным причинам Украине продают компоненты для производства химического оружия, ввозят ядерное топливо и отходы химпроизводства.

Так все-таки, какие цели? Боевое применение или устрашение? Ответы на эти вопросы лежат не на Украине, а далеко за ее пределами и «торчащие уши» из МИ-6 и ЦРУ тому подтверждение.

Сергей Острына

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