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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Азиатский кейс Беларуси

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Источник изображения: belvpo.com

Белорусская военная делегация во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным находится во Вьетнаме. Кроме того, Белорусский Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) представит свои новейшие разработки и технологии на Vietnam International Defence Expo 2024, которая пройдет с 19 по 22 декабря т.г. в Ханое. В частности, БЛА, бронетехнику и другие виды вооружения и военной техники.

Уже состоялся ряд встреч с военным руководством страны. По итогам переговоров в Ханое между начальниками силовых ведомств Беларуси и Вьетнама, подписаны документы об активизации двустороннего оборонного сотрудничества.

Министр обороны Вьетнама генерал Фан Ван Джанг выразил надежду, что обе стороны продолжат сотрудничество и эффективно реализуют согласованные инициативы, уделяя особое внимание сотрудничеству в области военного образования, медицины, истории, коммуникаций, а также взаимной поддержке участия в многосторонних международных мероприятиях, проводимых каждой из сторон.

Он подтвердил готовность Вьетнама сделать двустороннее оборонное сотрудничество более содержательным и эффективным.

Генерал-лейтенант Хренин со своей стороны одобрил предложения генерала Джанга и подтвердил, что оборонное ведомство Беларуси будет тесно взаимодействовать с вьетнамскими коллегами для эффективной реализации согласованных инициатив, что будет способствовать дальнейшему укреплению белорусско-вьетнамских отношений.

Напомним, что Минск и Ханой связывает многолетнее военно-техническое сотрудничество, ключевым моментом которого является «Программа производственных исследований и технической подготовки оборонно-промышленного комплекса».

Наглядной демонстрацией такого партнерства двух стран является то, что во Вьетнаме при поддержке Беларуси успешно изготовлен крупный беспилотный самолет HS-6L, который используется в научных и разведывательных целях. Машина отличается размахом крыла в 22 м, максимальной дальностью полета – 4 тыс. км и способна находиться в воздухе непрерывно до 35 часов.

Кроме того, ранее Ханой закупил у Беларуси партию БПЛА «Гриф-К». Этот тип аппаратов имеет размах крыла 5,7 м, максимальную взлетную массу 120 кг, эффективную нагрузку 25 кг.

Необходимо отметить, что Беларусь и Вьетнам имеют потенциал для расширения сотрудничества во многих областях. Экспозиция Vietnam International Defence Expo 2024 позволит Минску это продемонстрировать.

Кроме того, Беларусь имеет хороший задел в Азии и на Ближнем Востоке. Например, с Китаем Минск взаимодействует в области разработки автомобильной военной техники и РЭБ. В прошлом году была принята дорожная карта по развитию белорусско-китайского военного взаимодействия. В рамках неё, в частности, обсуждались вопросы совместной подготовки военнослужащих двух армий и взаимодействия в области подготовки военных кадров.

Сотрудничество с ОАЭ развивается в области РЭБ, радиолокации и специального программного обеспечения.

Планируется активизировать взаимодействие с Монголией в различных отраслях, в том числе в военно-технической и научной.

Кроме того, Беларусь предлагает оптимальные сухопутные железнодорожные маршруты из Китая и других стран Азии в Европу и может претендовать на роль ворот в ЕС для Азии и КНР.

Николай Крылов

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