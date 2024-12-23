Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа

Президент России отметил, что не просто трудно, а вообще невозможно назвать точную дату и срок, когда стоило бы начать СВО

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бездействие России по отношению к происходящему вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам РФ и ее народа. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

"Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа", - сказал Путин, комментируя свои слова о том, что специальную военную операцию стоило бы начать еще раньше, так как страны Запада и Украина явно продемонстрировали отсутствие намерения выполнять минские договоренности, а ВСУ получили время на подготовку к боевым действиям.

Российский лидер заметил, что не просто трудно, а вообще невозможно назвать точную дату и срок, когда стоило бы начать СВО. "Во всяком случае мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение", - сказал Путин, напомнив, что позднее западные лидеры признались в этом и публично заявили, что они собирались дать время для перевооружения ВСУ, чтобы те подготовились к будущим боевым действиям. "А если они давали им возможность подготовиться к будущим боевым действиям, значит, рассчитывали на то, что они начнутся. Это значит, что они исходили из того, что будут боевые действия. А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их [боевые действия] начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", - рассказал глава государства.