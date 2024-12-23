Рекордная закупка Bayraktar TB2: новый заказ на турецкие беспилотники

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Карабахская война 2020 года стала первым в мире крупным конфликтом, в ходе которого масштабно применялись беспилотники. В частности, Азербайджан активно использовал закупленные в Турции БПЛА Bayraktar TB2 для нанесения ударов, ведения разведки и целеуказания. Их успешное применение вызвало бум новых заказов со стороны целого ряда стран.

К текущему моменту данные беспилотники были закуплены 30 странами, ещё 4 государства близки к заключению сделки по этим БПЛА. При этом рекордным контрактом стало приобретение на днях Нигерией 43 экземпляров. Местное командование благодаря столь многочисленному парку TB2 намерено добиться перелома в борьбе с повстанцами на территории страны и обеспечить её безопасность на региональном уровне.

В начале декабря производитель заявил, что все аппараты Bayraktar TB2 налетали в общей сложности более 1 млн часов и 150 млн км с момента их принятия в 2014 году на вооружение турецкими войсками.

Как заявили в компании Baykar, выручка которой в 2023 году составила $1,8 млрд, Турция в настоящее время занимает 65% мирового рынка беспилотников [вероятно, по стоимости продаж], оставив далеко позади столь высокотехнологичных конкурентов как США, Израиль и КНР.