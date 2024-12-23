Польша подарила Украине три вертолёта из наличия МВД республики

Источник изображения: topwar.ru

Польша передала Украине три вертолета, винтокрылые машины уже доставлены на украинскую территорию. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Поляки опровергли слухи о скорой передаче Киеву истребителей МиГ-29, которые якобы Зеленскому обещал Туск, но зато поставили Украине три вертолета: два Ми-8 и один Bell 412-HP. Вся техника из наличия Министерства внутренних дел Польши, в каком она состоянии, не сообщается. Но что важно — поставка бесплатная, МВД Польши делает такой подарок коллегам из Украины.

Вертолеты в разобранном виде автотранспортом доставили на украинскую территорию, где должны собрать и ввести в эксплуатацию. Как пишут украинские ресурсы, якобы все три машины предназначены для обучения пилотов из Харьковского национального университета внутренних дел. На фронт эти вертолеты вроде бы отправлять не намерены. На данный момент институт имеет для обучения пилотов вертолеты Airbus Helicopters Н-125, Н-145 и Н-225, переданные Францией.

Источник изображения: topwar.ru

Хотя отношения Польши и Украины в последнее время испортились, это не мешает полякам помогать украинцам против России, ведь россиян они не любят еще больше. Поэтому поставки военной техники продолжаются, пусть и не в таких объемах, как было в 2022 и 2023 годах. Ранее Польша уже передавала Украине 12 вертолетов Ми-24, да и истребителями щедро поделилась, отдав 14 самолетов МиГ-29 из наличия ВВС республики. Сейчас Киев хочет выцыганить у Варшавы оставшиеся истребители советского производства, но пока безрезультатно.