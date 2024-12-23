Французский обозреватель Лоран Ле Ментек разместил на сайте возглавляемой им компании Vision Sûreté Française информацию о проведении ВСУ первой полностью роботизированной атаки, в которой участвовали исключительно дроны:

Технологическая революция в современной войне: первая украинская атака проведена исключительно с использованием наземных беспилотников и FPV-дронов. Это поворотный момент в военной истории.

Это сообщение он разместил без какой-либо ссылки и без указания данных объективного контроля, но его уже понесли в западной прессе. Впрочем, киевскому режиму, поднаторевшему в информационных подлогах, не должно составить труда сделать видеоподборку, соединив из разных нарезков «совместную атаку» дронов.

Со своей стороны отметим, что если уж и зашла речь о «революции в военном деле», то французский обозреватель должен был обратить внимание на задействовании российскими войсками нескольких наземных беспилотников в наступлении на украинские позиции в марте этого года при взятии Бердычей вблизи Авдеевки (о чём сообщало «Военное обозрение»). При этом штурмовые дроны, оснащённые пулемётами, АГС-17 и минами ТМ-62, сопровождались БПЛА, которые обеспечивали разведку, воздушное прикрытие и помогали в нанесении ударов.