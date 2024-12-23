Проигравший конкурс армии США вертолёт Defiant отправлен в музей

Источник изображения: topwar.ru

В 2019 году армия США запустила программу FLRAA, предполагавшую разработку замены для многоцелевого вертолёта UH-60 Black Hawk. По итогам конкурса, завершившегося в декабре 2022 года, победу одержала машина V-280 Valor от компании Bell, в то время как Sikorsky и Boeing со своим аппаратом SB-1 Defiant проиграли.

Попытки обжаловать это решение ни к чему не привели, и судьба уже построенного и летавшего прототипа повисла в воздухе.

Этот летательный аппарат футуристического облика, развивавший на лётных испытаниях скорость до 457 км/ч, остался без работы. Не решившись на его утилизацию, производитель подарил SB-1 Defiant музею авиации армии США в Форт-Новоселе, штат Алабама. В начале ноября текущего года этот вертолёт переехал в выставочный зал.

Источник изображения: topwar.ru

Среди окружающих его экспонатов находятся, к примеру, ранние модели R-4 и R-5, прародители всех винтокрылых машин Sikorsky, или малозаметный вертолёт RAH-66 Comanche, который, подобно Defiant, так и не вызвал интереса у армии.

Тем временем продолжается разработка конкурента V-280 Valor. В частности, осуществляется интеграция этой машины с силовой установкой T406/AE 1107C от Rolls-Royce, уже используемой в Osprey.