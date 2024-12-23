Французские десантники готовятся к форсированию водных преград в Восточной Европе

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Багги Le Fardier на борту катера ILC 800

Французская армия стремится достичь максимальной автономии в действиях на поле боя подчинённых ей воздушно-десантных подразделений. Они рассматриваются в качестве высокомобильных и лёгких войсковых порядков, способных сражаться в глубине фронта.

Если раньше французские десантники работали в Африке и на Ближнем Востоке, то теперь их пытаются подготовить для действий в Восточной Европе, ландшафт которой изрезан многочисленными водными препятствиями.

В качестве эксперимента с формированием водных преград 11-й парашютной бригаде придали надувной десантный катер ILC 800 производства компании Marine Specialised Technology (Британия), предназначенный для пересечения рек, озёр и других водоёмов.

Размеры плавсредства, приводимого в движение подвесным мотором, составляют 9 м в длину и 4 м в ширину. Находящаяся в центре грузовая палуба опирается на два размещённых по бортам полужёстких поплавка. Катер надувается вручную или с помощью водолазного баллона. Одному отделению достаточно часа, чтобы подготовить его к переправе.

ILC 800, способный нести более 3 тонн груза, может перевозить около 30 бойцов или лёгкую технику, например, квадроцикл. В этом плане армия делает ставку на Le Fardier – небольшой легковой автомобиль с прицепом грузоподъёмностью 450 кг.

Уже заказано 300 экземпляров Le Fardier и 172 прицепа к нему, которые будут переданы 11-й бригаде и спецназу к 2027 году.

Совместное тестирование в десантных подразделениях машины Le Fardier и десантного катера ILC 800 запланировано на начало 2025 года.