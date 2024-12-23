Американский крейсер по ошибке сбил истребитель F/A-18E Super Hornet из авиакрыла авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75)

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ВМС США потеряли один истребитель F/A-18E Super Hornet из состава авиакрыла авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75) в ходе ночной атаки на Йемен. Однако благодарить за это нужно не ПВО йеменских хуситов, а экипаж американского крейсера USS Gettysburg (CG-64). Об инциденте сообщает Центральное командование Армии США (CENTCOM).

Входящий в состав авианосной группы USS Harry S. Truman американский крейсер USS Gettysburg (CG-64) сбил над Красным морем истребитель F/A-18E Super Hornet из авиакрыла авианосца. «Дружественный огонь» был открыт по взлетавшему самолету, который отправлялся на бомбардировку йеменской столицы. В результате самолет упал в воду, пилоты остались живы, их удалось спасти. Предварительно, они получили «незначительные травмы».

CENTCOM подчеркивает, что самолет не был сбит системами ПВО йеменского движения «Ансар Алла», это был «дружественный огонь». Начато расследование.

Ранее сообщалось, что США нанесли ряд ударов по столице Йемена Сане в ответ на ракетную атаку Израиля. К ударам были привлечены не только истребители ВВС США, но самолеты из авиакрыла прибывшего на Ближний Восток авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75).

Стоит отметить, что в 2022 году авианосец USS Harry S. Truman также потерял один истребитель в Средиземном море. Он упал за борт во время шторма.