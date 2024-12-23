Экономические риски и возможности в Турции и мире в 2025 году (Dünya, Турция)

Люди с флагами Турции на митинге в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

Турция столкнется с экономическими вызовами в 2025 году, пишет Dunya. Высокая инфляция, внешний долг и политическая нестабильность остаются ключевыми рисками. Однако страна имеет шансы на развитие благодаря зеленой энергетике, цифровизации и логистическим проектам.

Шевкет Сайылган (Şevket Sayılgan)

В преддверии 2025 года я хотел бы в этой статье оценить экономические риски и возможности в Турции и мире.

1. Глобальные экономические риски

Высокая инфляция и процентные ставки

Высокую инфляцию в 2024 году пытались взять под контроль с помощью дезинфляционной политики. В этой связи начался процесс замедления мировой экономики, который продолжится и в 2025 году. Крупные центральные банки при ведущей роли Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка не стали снижать процентные ставки.

Замедление китайской экономики

Замедление темпов экономического роста Китая негативно влияет на мировую торговлю и спрос на сырьевые товары. Такая ситуация может серьезно затронуть азиатские экономики и глобальную цепочку поставок.

Колебания на энергетических и товарных рынках

Колебания цен на энергоносители из-за российско-украинского конфликта продолжатся и в 2025 году. Особенно Европа сталкивается с рисками в сфере энергетической безопасности. Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке может привести к внезапным скачкам цен на нефть.

Конкуренция в сфере технологий и искусственного интеллекта

Стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий формирует новое поле конкуренции между странами. Технологические войны между США, Китаем и Евросоюзом могут повлиять на цепочки поставок и экономическую стабильность.

2. Экономические риски для Турции

Обменный курс и внешний долг

Бремя высокого внешнего долга представляет серьезный риск для Турции из-за роста процентных ставок и подорожания доллара. Волатильность обменного курса создает нагрузку на финансовую структуру частного сектора.

Инфляция и стоимость жизни

Ожидается, что в 2025 году инфляция в Турции останется двузначной. Такая ситуация может снизить покупательную способность населения и негативно повлиять на экономический рост.

Избирательный процесс и неопределенность

На фоне сохраняющейся высокой политической напряженности после муниципальных выборов 2024 года в Турции неопределенность относительно экономических реформ может подорвать доверие инвесторов.

3. Глобальные политические риски

Соперничество США и Китая

Торговая война между США и Китаем может перерасти в более масштабный геополитический кризис из-за Тайваня. Эта ситуация увеличивает риски безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российско-украинский конфликт

Продолжение столкновений между Россией и Украиной создает критические риски для энергетической безопасности Европы и отношений между НАТО и Россией.

Эскалация на Ближнем Востоке

Израильско-палестинский конфликт и ядерная программа Ирана могут вновь поместить Ближний Восток в центр глобальной повестки дня в 2025 году. Нестабильность в регионе может спровоцировать рост цен на энергоносители и миграционный кризис.

4. Политические риски для Турции

Внутренняя безопасность

Внутренняя безопасность и политическая стабильность Турции продолжают оставаться важнейшими темами. Трансграничные операции и напряженность во внутренней политике могут повлиять на региональные отношения Турции.

Отношения с ЕС и США

Колебания в отношениях Анкары с Западом повышают экономические и политические риски. В частности, неопределенность относительно модернизации Таможенного союза Турции с ЕС и санкций может осложнить турецкую внешнюю политику в новом году.

5. Изменение климата и риски стихийных бедствий

В 2025 году последствия изменения климата могут стать еще заметнее. Глобальное потепление, такие катастрофы, как засуха и наводнения, угрожают как экономической, так и политической стабильности. Турция сталкивается с серьезными рисками в сфере энергетической трансформации и управления водными ресурсами.

Экономические возможности в Турции и мире в 2025 году

2025 год, несмотря на глобальную экономическую неопределенность, выделяется возможностями, возникающими на рынках инноваций, зеленой энергетики, цифровизации и развивающихся рынков. В то время как Турция потенциально может извлечь выгоду из этих возможностей благодаря своему географическому положению и молодому населению, в мире в целом на передний план выходят устойчивое развитие, технологическая трансформация и новая динамика торговли. Ниже — основные экономические возможности в 2025 году.

1. Глобальные экономические возможности

Зеленая энергетика и устойчивые инвестиции

В мире в соответствии с целями по углеродной нейтральности набирает обороты зеленая трансформация. В частности, программа Евросоюза "Зеленая сделка" и политика энергетической трансформации других крупных экономик способствуют увеличению инвестиций в возобновляемую энергетику.

Так, в 2025 году можно ожидать следующие события:

— проекты солнечной, ветровой и водородной энергетики будут набирать обороты;

— системы хранения энергии и аккумуляторные технологии станут важными направлениями инвестиций;

— торговля квотами на выбросы углерода и отчетность по устойчивому развитию создадут новые экономические возможности.

В этом процессе большое преимущество в мировой торговле получат компании и страны, являющиеся лидерами в сфере зеленых технологий в энергетике.

Цифровая экономика и искусственный интеллект

Стремительный прогресс в сфере технологий и искусственного интеллекта стимулирует трансформацию мировой экономики. Так, в 2025 году:

— решения с использованием искусственного интеллекта повысят эффективность в таких отраслях, как здравоохранение, финансы, сельское хозяйство, логистика;

— электронная коммерция и цифровые услуги обеспечат легкий доступ к новым рынкам;

— технология блокчейн повысит прозрачность и надежность в логистическом и финансовом секторах.

Особенно страны — лидеры в области экспорта технологий и цифровых услуг смогут увеличить свою долю в мировой экономике.

Развивающиеся рынки

Рост населения и экономический рост на рынках Азии, Африки, Латинской Америки создают новые инвестиционные возможности. В этих регионах будут претворяться в жизнь важные проекты, особенно в области инфраструктуры, сельского хозяйства, технологий, энергетики.

2. Экономические возможности для Турции

Возобновляемая энергия и энергетическая трансформация

Турция имеет большой потенциал в области солнечной и ветровой энергетики. В 2025 году Турция предпримет следующие шаги:

— увеличение мощности возобновляемых источников энергии внесет вклад в национальную экономику за счет сокращения импорта энергии;

— инвестиции в технологии хранения энергии и проекты зеленого водорода позволят сделать важные шаги на пути к становлению экспортером энергии.

Цифровизация и технологический сектор

Молодое и технологически адаптированное население Турции подразумевает большое преимущество для цифровой экономики. Турция в области программного обеспечения, искусственного интеллекта и финансовых технологий может пойти по следующему пути:

— Турция может стать региональным центром экспорта цифровых услуг;

— за счет поддержки местных инициатив можно увеличить количество компаний-единорогов;

— Турция может продолжать расти в сфере электронной коммерции и онлайн-услуг.

Технологии в сфере сельского хозяйства и продовольствия

Географическое положение Турции и потенциал сельскохозяйственного производства делают сельскохозяйственный сектор стратегическим преимуществом. В 2025 году:

— умные технологии в сфере сельского хозяйства и модели устойчивого производства могут увеличить экспорт продовольствия;

— за счет цифровизации и повышения производительности в области сельского хозяйства можно контролировать колебания цен на внутреннем рынке.

Логистика и торговые коридоры

Стратегическое расположение Турции между Азией и Европой способствует становлению глобальным логистическим центром. В частности:

— расширение торговли через Срединный коридор может сделать Турцию важным логистическим центром;

— инвестиции в новые портовые проекты и железные дороги могут усилить логистическую инфраструктуру.

Диверсификация и устойчивость в туризме

Турция имеет потенциал для становления одним из важных туристических направлений в мире. В 2025 году:

— может быть осуществлена диверсификация в таких областях, как здравоохранение, культура, экологический и гастрономический туризм;

— с помощью практики устойчивого туризма может быть достигнут долгосрочный рост.

3. Глобальная экономическая интеграция и новые торговые соглашения

Ожидается, что в 2025 году будет осуществлена более тесная экономическая интеграция Турции в глобальную торговлю. Соглашения о свободной торговле, региональное сотрудничество и многосторонние организации открывают возможности для экономического роста.

Турция может увеличить свой экспорт, предприняв шаги по модернизации Таможенного союза с ЕС.

Для выхода на новые рынки могут быть заключены новые торговые соглашения с Азией и Африкой.

Вывод

2025 год обещает большой потенциал с точки зрения технологической трансформации, инвестиций в устойчивую энергетику и экономических возможностей на развивающихся рынках. Турция может превратить свое стратегическое расположение и молодое население в преимущество и добиться значительных успехов в области цифровизации, энергетической трансформации, сельскохозяйственных технологий и логистики. Для стран, желающих получить конкурентное преимущество в глобальной экономике, инновации, устойчивость и адаптация к новой динамике торговли станут определяющими факторами. Однако, если не будут проведены структурные реформы в сфере образования, права и финансовой политики, шансы на успех будут меньше.

Эпилог: "Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень" (Альберт Эйнштейн).