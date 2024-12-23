Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью

Белоусов: роль БПЛА настолько велика, что их выделили в отдельный род войск

Роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) настолько велика, что было принято решение о создании отдельного рода войск. Об этом 21 декабря сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговом заседании Техсовета министерства и «Народного фронта».

«В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», — пояснил Белоусов. Его слова приводит Минобороны РФ в Telegram-канале.

Он напомнил, что работу по производству беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) координирует созданный в апреле Технический совет «народного ОПК». С того момента в войска поставлено более 65 видов изделий.

По его словам, гражданские производители также стали создавать до 40 тыс. БПЛА и FPV-дронов, а также до 5 тыс. систем РЭБ и радиоэлектронного подавления (РЭП) ежемесячно. Всего было закуплено более 100 тыс. изделий от малых конструкторских бюро и гражданских компаний, указал Белоусов.

Ранее, 16 декабря, Белоусов анонсировал формирование войск беспилотных систем во время выступления на заседании коллегии Министерства обороны. Их создание планируют завершить в третьем квартале следующего года.

в ходе заседания президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать производство беспилотников. Не менее важно, по словам главы государства, обучать операторов БПЛА, готовить их по программам, разработанным на основе опыта боевых действий.

30 июля министр обороны РФ заявил, что в зоне СВО используется около 4 тыс. единиц беспилотников ежедневно.

8 июля премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» заявил, что Россия увеличит объемы производства беспилотной техники более чем в пять раз к 2030 году. 11 января президент РФ заявил о том, что России необходимо идти на опережение в разработке БПЛА.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.