«Извлекаем уроки из украинского конфликта»: США показали автономное движение РСЗО HIMARS

Источник изображения: topwar.ru

Американский концерн Lockheed Martin показал работу в автономном режиме шасси от пусковой установки РСЗО HIMARS.

Роботизированная платформа продемонстрировала способность передвигаться в любое время суток в отсутствие водителя, используя пассивные сенсоры. Как можно понять из материала CNBC, пока что речь идёт об автономной навигации пусковой установки, в то время как более сложные в техническом плане задачи, например, перезарядку ПУ с ТЗМ, будут по-прежнему выполнять люди.

Источник изображения: topwar.ru

Наш подход предлагает уникальное решение, которое позволяет армии модернизировать существующий парк HIMARS, расширив его автономные возможности, но сохранив возможность использования экипажей

- отметили в компании.

Основные работы по автономной навигации ПУ РСЗО HIMARS будут развёрнуты в 2025 году.

Источник изображения: topwar.ru

Как указали в концерне, конфликт на Украине подчеркнул уязвимость техники, управляемой человеком, и важнейшую роль беспилотных систем в современных боевых действиях. Обе стороны активно используют дроны, автономные машины и роботизированные системы для разведки, нанесения точных ударов и МТО.

Извлекая уроки из этого опыта, мы разрабатываем автономные системы HIMARS для армии США

- пояснили в компании.