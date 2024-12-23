«Извлекаем уроки из украинского конфликта»: США показали автономное движение РСЗО HIMARS

Источник изображения: topwar.ru
Американский концерн Lockheed Martin показал работу в автономном режиме шасси от пусковой установки РСЗО HIMARS.
Роботизированная платформа продемонстрировала способность передвигаться в любое время суток в отсутствие водителя, используя пассивные сенсоры. Как можно понять из материала CNBC, пока что речь идёт об автономной навигации пусковой установки, в то время как более сложные в техническом плане задачи, например, перезарядку ПУ с ТЗМ, будут по-прежнему выполнять люди.
Источник изображения: topwar.ru
- отметили в компании.
Основные работы по автономной навигации ПУ РСЗО HIMARS будут развёрнуты в 2025 году.
Источник изображения: topwar.ru
Как указали в концерне, конфликт на Украине подчеркнул уязвимость техники, управляемой человеком, и важнейшую роль беспилотных систем в современных боевых действиях. Обе стороны активно используют дроны, автономные машины и роботизированные системы для разведки, нанесения точных ударов и МТО.
- пояснили в компании.