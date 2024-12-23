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Известия.ru

В Кремле назвали «Орешник» революцией в сфере вооружений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Песков: предложение Путина о дуэли ответ на заявления об уязвимости «Орешника»

Предложение президента России Владимира Путина о дуэли с Западом, озвученное в ходе «Итогов года» 19 декабря, было ответом на заявления о якобы имеющихся уязвимостях у ракетной системы. Об этом 21 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это же был ответ на вопрос. Вопрос был в том, что эксперты на Западе утверждают, что у этой системы вооружения есть уязвимости», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Кроме того, Песков назвал российскую ракету «Орешник» революцией в вооружении.

«Это, действительно, абсолютная революция в технологиях вооружений», — сказал официальный представитель Кремля.

В ходе «Итогов года» 19 декабря глава государства заявил, что у противника нет шансов сбить ракеты «Орешник». Он также предложил экспертам организовать «высокотехнологичную дуэль XXI века», в ходе которой будет определен объект для поражения, где сосредоточат работу сил ПВО и ПРО, а российские военные нанесут туда удар «Орешником».

Комментируя заявление Путина, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия уверена в силе своих вооружений и их способности обеспечить государству безопасность.

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — Путин сообщил 21 ноября. Шаг был предпринят в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине. В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Россия
Украина
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Путин Владимир
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