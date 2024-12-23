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В январе 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать ВСУ колёсные танки AMX-10RC. Его примеру вскоре последовали Британия и Германия, решившие поставить украинской армии соответственно ОБТ Challenger 2 и Leopard 2.
Как указывается во французском издании Zone Militaire, около 15 первых AMX-10RC были доставлены на Украину и влились в состав 37-й бригады морской пехоты, военнослужащие которой были довольны техникой.
- заявлял глава военного ведомства Алексей Резников (на тот момент).
Как отмечается в издании, в ходе контрнаступления ВСУ летом 2023 года техника использовалась на передовой «в качестве тяжёлых танков»:
По словам автора, в этих условиях украинские военные быстро поняли, что такое применение AMX-10RC нецелесообразно.
- полагает обозреватель.
Согласно его подсчётам, ВСУ по состоянию на 1 мая 2024 года получили 38 AMX-10RC. После провального дебюта военные начали использовать эту машину «по назначению».
- заявил командир танка, нахваливая французскую технику.
Ранее в ВСУ в том же стиле хвалили Abrams, заявляй, что после поражения он часто сохраняет жизни экипажу.