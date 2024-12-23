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Военное обозрение

«Успевает безопасно отступить»: ВСУ в привычном стиле нахваливают французский колёсный танк AMX-10RC

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Источник изображения: topwar.ru

В январе 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать ВСУ колёсные танки AMX-10RC. Его примеру вскоре последовали Британия и Германия, решившие поставить украинской армии соответственно ОБТ Challenger 2 и Leopard 2.

Как указывается во французском издании Zone Militaire, около 15 первых AMX-10RC были доставлены на Украину и влились в состав 37-й бригады морской пехоты, военнослужащие которой были довольны техникой.

Мы опробовали эту машину и договорились называть её «скорострельная снайперская винтовка на колёсах». Это быстрые и современные орудия с мощным вооружением

- заявлял глава военного ведомства Алексей Резников (на тот момент).

Как отмечается в издании, в ходе контрнаступления ВСУ летом 2023 года техника использовалась на передовой «в качестве тяжёлых танков»:

Первое участие AMX-10RC в бою было разочаровывающим. Один из них даже был захвачен российскими военными. С тех пор он выставлен в качестве трофея в Москве.

По словам автора, в этих условиях украинские военные быстро поняли, что такое применение AMX-10RC нецелесообразно.

Если его квалифицировать как «лёгкий танк», то он должен использоваться, прежде всего, для сбора разведывательной информации, действовать на флангах противника или поддерживать манёвр тяжёлых танков

- полагает обозреватель.

Согласно его подсчётам, ВСУ по состоянию на 1 мая 2024 года получили 38 AMX-10RC. После провального дебюта военные начали использовать эту машину «по назначению».

Скорость и манёвренность AMX-10RC являются одними из его основных преимуществ. Он может быстро занять позицию, выполнить поставленные задачи и успеть безопасно отступить до того, как будет обнаружен или атакован

- заявил командир танка, нахваливая французскую технику.

Ранее в ВСУ в том же стиле хвалили Abrams, заявляй, что после поражения он часто сохраняет жизни экипажу.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Challenger 2
Leopard-2
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