Белоусов оценил механизм ускоренного внедрения разработок народного ОПК

Минобороны: более 65 видов БПЛА и роботов Народного ОПК поставили ВС в этом году

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил механизм ускоренного внедрения разработок народного ОПК, силами которого с апреля в войска поставлено более 65 видов беспилотников и робототехники, сообщили в Минобороны России.

В Подмосковье состоялось итоговое заседание Техсовета Минобороны России и Народного фронта, были подведены итоги работы народного оборонно-промышленного комплекса за 2024 год.

Андрей Белоусов дал высокую оценку новым механизмам ускоренного внедрения перспективных образцов вооружения и техники, разработанных народным ОПК в интересах Вооруженных сил РФ.

"В ходе специальной военной операции широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена", – сказал Белоусов.

Он отметил, что роль таких средств в современной вооруженной борьбе настолько высока, что принято решение о формировании в Вооруженных силах отдельного рода войск – войск беспилотных систем.

"В рамках традиционной схемы, которая предусматривает длительный, строго регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство, обеспечить войска этими средствами крайне затруднительно. Поэтому их развитие – в первую очередь FPV-дронов – осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, "Народного ОПК" и Министерства обороны", – подчеркнул Белоусов.

Он добавил, что такую работу координирует Технический совет "Народного ОПК". По итогам его деятельности с апреля по настоящее время в войска поставлено более 65 видов изделий – 31 вид БПЛА, включая три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ, четыре вида безэкипажных катеров.

"Благодаря работе Техсовета сформировалось порядка 30 высокотехнологичных независимых команд, способных выпускать серийную продукцию и решать перспективные задачи, поставленные Министерством обороны", - сказал Белоусов.

Глава военного ведомства отметил, что многие гражданские производители кратно увеличили объемы производства: по БПЛА и FPV-дронам – до 40 тысяч изделий в месяц, по системам РЭБ и РЭР – до 5 тысяч изделий в месяц. Всего закуплено более 100 тысяч изделий малых конструкторских бюро и гражданских производителей.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, в свою очередь, поблагодарил представителей предприятий и членов Технического совета за достигнутые результаты.

По итогам работы Техсовета в 2024 году представителям Народного фронта и инициативным разработчикам были вручены благодарственные письма и ведомственные награды.

В Минобороны добавили, что в мероприятии приняли участие, помимо главы военного ведомства, руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, руководящий состав Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, руководители органов военного управления, представители предприятий "Народного ОПК" и "Кулибин-клуба".

В ходе заседания Технического совета разработчики продемонстрировали практическую апробацию очередных инициативных разработок, в том числе отечественных гексакоптеров тяжелого типа, грузоподъемностью до 100 килограммов, на полигоне в сложных погодных условиях.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить в зону СВО сотни тысяч инновационных изделий. "Кулибин-клуб" позволяет сократить до двух недель время с испытания изобретения до поставки подразделениям ВС РФ, обеспечивая военнослужащих инновационными разработками. С начала года более 500 производителей прошли через испытания, организованные "Кулибин-клубом" Народного фронта.