Гражданские производители увеличили объемы по БПЛА до 40 тыс. в месяц

В Минобороны отметили рост производства систем РЭБ и РЭР - до 5 тыс. изделий в месяц

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Гражданские производители кратно увеличили объемы производства, в том числе по БПЛА и FPV-дронам - до 40 тыс. изделий в месяц. Об этом сообщили в Минобороны России.

В субботу прошло итоговое заседание технического совета Минобороны России и Народного фронта с участием министра обороны Андрея Белоусова.

"Глава военного ведомства отметил, что многие гражданские производители кратно увеличили объемы производства: по БПЛА и FPV-дронам - до 40 тыс. изделий в месяц, по системам РЭБ и РЭР - до 5 тыс. изделий в месяц", - сказали в военном ведомстве.