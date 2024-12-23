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ТАСС

Народный ОПК поставил в ВС РФ более 65 видов изделий

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Министр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Министр обороны Андрей Белоусов дал высокую оценку новым механизмам ускоренного внедрения перспективных образцов вооружения и техники

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 65 видов изделий, в том числе 31 вид БПЛА, 4 вида безэкипажных катеров поставлены в войска в рамках народного ОПК. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Состоялось итоговое заседание технического совета Минобороны России и Народного фронта с участием Белоусова. Министр дал высокую оценку новым механизмам ускоренного внедрения перспективных образцов вооружения и техники, разработанных народным ОПК в интересах Вооруженных сил РФ.

"В рамках традиционной схемы, которая предусматривает длительный, строго регламентированный процесс разработки, испытаний и постановки на производство, обеспечить войска этими средствами крайне затруднительно. Поэтому их развитие - в первую очередь FPV-дронов - осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов, "народного ОПК" и Министерства обороны. Эту работу координирует Технический совет "народного ОПК", где с апреля по настоящее время в войска поставлено более 65-ти видов изделий - 31 вид БПЛА, включая 3 разведывательных, 8 наземных робототехнических комплексов, 2 вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ, 4 вида безэкипажных катеров", - сказал Белоусов. 

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