В Подмосковье состоялось итоговое заседание техсовета МО РФ и Народного фронта

Скриншот из видео испытания дронов, которые передадут в зону СВО.

В ходе заседания технического совета разработчики продемонстрировали практическую апробацию очередных инициативных разработок, в том числе отечественных гексакоптеров тяжелого типа, грузоподъемностью до 100 кг, на полигоне в сложных погодных условиях

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Итоговое заседание технического совета Минобороны России и Народного фронта с участием министра обороны Андрея Белоусова прошло на базе одной из воинских частей, дислоцированных в Московском военном округе. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"На базе одной из воинских частей, дислоцированных в Московском военном округе, состоялось подведение итогов работы народного оборонно-промышленного комплекса за 2024 год. В мероприятии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, руководящий состав Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, руководители органов военного управления, представители предприятий "Народного ОПК" и "Кулибин-клуба", - сказали в министерстве.

В ходе заседания технического совета разработчики продемонстрировали практическую апробацию очередных инициативных разработок, в том числе отечественных гексакоптеров тяжелого типа, грузоподъемностью до 100 кг, на полигоне в сложных погодных условиях.

Белоусов дал высокую оценку новым механизмам ускоренного внедрения перспективных образцов вооружения и техники, разработанных народным ОПК в интересах Вооруженных сил РФ.

В свою очередь руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов поблагодарил представителей предприятий и членов технического совета за достигнутые результаты. По итогам работы техсовета представителям Народного фронта и инициативным разработчикам были вручены благодарственные письма и ведомственные награды.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить в зону СВО сотни тысяч инновационных изделий. "Кулибин-клуб" позволяет сократить до двух недель время испытания изобретения до поставки подразделениям ВС РФ, обеспечивая военнослужащих инновационными разработками. С начала года более 500 производителей прошли через испытания, организованные "Кулибин-клубом" Народного фронта.