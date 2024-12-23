Белоусов: на СВО дроны в первую очередь применяют в тактическом звене

Беспилотники выполняют разведывательные, ударные и транспортные задачи, сообщил глава Минобороны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Беспилотники в ходе СВО в первую очередь применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

"В ходе специальной военной операции широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена", - сказал министр обороны РФ на итоговом заседании технического совета МО РФ и Народного фронта.

Он отметил, что роль таких средств в современной вооруженной борьбе настолько высока, что принято решение о формировании в вооруженных силах отдельного рода войск - войск беспилотных систем.