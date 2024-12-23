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Военное обозрение

Пресса США: Россия возводит укреплённые ангары для авиации на многочисленных авиабазах

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Источник изображения: topwar.ru

Западная разведка пытается внимательно отслеживать полёты авиации ВКС РФ и места её дислокации, активно используя для этого все доступные средства наблюдения. На днях в сеть были выложены спутниковые снимки авиабазы Бельбек, расположенной недалеко от Севастополя.

Они показывают, что здесь ведётся масштабное строительство: возводятся укреплённые ангары и дополнительные сооружения, которые обеспечивают защиту самолётов от атак беспилотников и других видов непрямого огня

- говорится в американском издании The War Zone.

Как указывается, на снимках запечатлены примерно 10 укреплённых ангаров на разных стадиях строительства, возводится защищённый объект неясного назначения, ряд стоянок прикрыты сеткой сверху, другие – габионами по периметру.

Бельбек является особенно приоритетной целью для ВСУ, поскольку базирующаяся там авиация и средства ПВО обеспечивают критически важную защиту близлежащей ВМБ в Севастополе, а также прикрывают подступы к ней со стороны Чёрного моря

- говорится в прессе США.

По словам автора, появляется всё больше признаков того, что Россия в последнее время на многочисленных авиабазах прилагает большие усилия для защиты от атак самолётов, которые в настоящее время открыто стоят на ВПП.

Как он указывает, на территории России ранее никогда не возводились укрытия для такой крупной авиации, как Су-27, в отличие от Польши, ГДР и некоторых республик СССР:

С середины ноября зафиксировано строительство укреплённых укрытий для самолётов на нескольких российских военных аэродромах, в том числе в Курске, Ахтубинске,.

Как отмечается в издании, масштабы работ можно сравнить только с укреплением авиабаз в Восточной и Западной Европе после впечатляющего успеха ВВС Израиля в Шестидневной войне 1967 года [когда значительная часть авиации противников Тель-Авива была уничтожена в местах стоянки].

По словам автора, западные обозреватели давно обратили внимание на отсутствие укрытий на российских авиабазах. Как он пишет, вместо этого военные устанавливали на аэродромах зенитные орудия, использовали списанные самолёты в качестве ложных целей, возводили временные противоосколочные периметры.

Более нестандартные меры включали установку автомобильных шин на верхней части фюзеляжа и нанесение силуэтов машин на бетонное покрытие аэродромов. Так, шины предназначались для того, чтобы сбивать с толку ГСН ракет, таких как Storm Shadow и SCALP-EG.

В целом, эта комбинация средств противодействия дальним ударам ВСУ оказалась в значительной степени неэффективной. Для защиты самолётов нужны укреплённые укрытия – самое дорогое, но и самое эффективное решение

- полагает автор.

В июле этого года министр обороны Андрей Белоусов заверил, что график строительства уже составлен, и укрытия обязательно будут построены. Автор приводит подсчёты, согласно которым требуется примерно $1 млрд на постройку 300 объектов типа АУ-19 – это советская модель арочного укрытия, разработанная для Су-27 во время Холодной войны.

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Израиль
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