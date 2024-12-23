ВМС Южной Кореи заказали «умные» фрегаты класса FFX Batch-IV

Минобороны Южной Кореи заказало у местной компании Hanwha Ocean постройку первых двух фрегатов класса FFX Batch-IV общей стоимостью $578,69 млн со сроком завершения поставки в декабре 2030 года.
После введения в строй всех шести FFX Batch-IV завершится замена фрегатов класса Ulsan, которые находятся на вооружении с 1980-х годов.
- говорится в издании Naval News.
Предусматривается высокий уровень автоматизации в целях повышения эффективности работы экипажа и условий его жизни. Предполагается оснащение кораблей целым набором средств для защиты от дронов.
- заявили в Hanwha Ocean
Новые корабли по сравнению с Batch-III будут нести 4 современные боевые системы: ПКР C-Star, торпеды-ракеты Red Shark K-ASROC, ЗУР малой дальности K-SAAM и крылатые ракеты Sea Dragon. На замену SLQ-200K Sonata должна прийти новая система РЭБ Electronic Warfare Equipment-II, которая, как ожидается, значительно повысит устойчивость кораблей в борьбе против новейших ПКР и беспилотников за счет расширенных возможностей в постановке помех.