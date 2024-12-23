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Военное обозрение

ВМС Южной Кореи заказали «умные» фрегаты класса FFX Batch-IV

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Концепт FFX Batch-IV
Концепт FFX Batch-IV.
Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Южной Кореи заказало у местной компании Hanwha Ocean постройку первых двух фрегатов класса FFX Batch-IV общей стоимостью $578,69 млн со сроком завершения поставки в декабре 2030 года.

После введения в строй всех шести FFX Batch-IV завершится замена фрегатов класса Ulsan, которые находятся на вооружении с 1980-х годов.

Batch-IV – это значительный шаг в эволюции кораблей ВМС. Хотя они сохранят водоизмещение и внешний вид своих предшественников Batch-III, по сути, они будут являться совершенно новой моделью – «умными» фрегатами

- говорится в издании Naval News.

Предусматривается высокий уровень автоматизации в целях повышения эффективности работы экипажа и условий его жизни. Предполагается оснащение кораблей целым набором средств для защиты от дронов.

Внедряя самые современные решения для «умных» кораблей, мы стремимся создать фрегаты, которые установят новый стандарт, не похожий ни на что из ранее виданного

- заявили в Hanwha Ocean

Новые корабли по сравнению с Batch-III будут нести 4 современные боевые системы: ПКР C-Star, торпеды-ракеты Red Shark K-ASROC, ЗУР малой дальности K-SAAM и крылатые ракеты Sea Dragon. На замену SLQ-200K Sonata должна прийти новая система РЭБ Electronic Warfare Equipment-II, которая, как ожидается, значительно повысит устойчивость кораблей в борьбе против новейших ПКР и беспилотников за счет расширенных возможностей в постановке помех.

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Страны
Южная Корея
Продукция
CH-53
Haeseong
Проекты
БПЛА
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