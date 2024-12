Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский спутник наблюдения за поверхностью Земли

Вашингтон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета Electron в субботу вывела на орбиту японский мини-спутник StriX для радиолокационной съемки поверхности Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии под названием Owl The Way Up запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1B на полуострове Махия в Новой Зеландии, в воскресенье в 03:16 по местному времени (в субботу в 17:16 по Москве). Примерно через час спутник был выведен на заданную орбиту.

Спутник StriX японской компании Synspective массой 100 кг, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), предназначен для съемки поверхности Земли с разрешением до 3 метров при полосе обзора 30 км и до 1 метра при полосе обзора 10 км