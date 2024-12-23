Войти
Интерфакс-АВН

Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский спутник наблюдения за поверхностью Земли

328
0
0
Сверхлегкая ракета-носитель Electron
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab.
Источник изображения: Rocket Lab.

Вашингтон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета Electron в субботу вывела на орбиту японский мини-спутник StriX для радиолокационной съемки поверхности Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии под названием Owl The Way Up запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1B на полуострове Махия в Новой Зеландии, в воскресенье в 03:16 по местному времени (в субботу в 17:16 по Москве). Примерно через час спутник был выведен на заданную орбиту.

Спутник StriX японской компании Synspective массой 100 кг, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), предназначен для съемки поверхности Земли с разрешением до 3 метров при полосе обзора 30 км и до 1 метра при полосе обзора 10 км

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
Россия
США
Компании
Rocket Lab
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 17:28
  • 6593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 13:40
  • 8549
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа
  • 23.12 00:05
  • 0
Ответ на "В «Ростехе» рассказали о высокой оценке ЦРУ технических возможностей танка Т-34"
  • 22.12 21:34
  • 0
Ответ на "Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными"
  • 22.12 20:01
  • 3
Еще немного в тему о танках (конечно, не без повторений :))
  • 22.12 07:45
  • 1
Китай показал запуск гиперзвуковых беспилотников с борта воздушных носителей
  • 22.12 03:15
  • 1
Немного о терминах.
  • 21.12 20:11
  • 2756
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 13:42
  • 1
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену