Командующий шведской армией призвал готовиться к войне с Россией (Nya Dagbladet, Швеция)

Nya Dagbladet: командующий шведской армией призвал готовиться к войне с Россией

Главнокомандующий британской армии посетил своего шведского коллегу, пишет Nya Dagbladet. Оба высокопоставленных военных сошлись на том, что нужно готовиться к войне с Россией. По мнению британского руководства, начинать нужно уже через несколько лет.

Нас ждет новая холодная война.

Недавно главнокомандующий британской армией Роланд Уокер посетил своего шведского коллегу Йонни Линдфорса. Помимо прочего, командиры обсудили военное сотрудничество двух стран, ситуацию в мире вообще и конфликт на Украине в частности.

Уокер считает, что Европа должна готовиться к войне с Россией в ближайшие несколько лет — и его шведский коллега эту точку зрения разделяет.

"История раз за разом учит, что даже когда кажется, что Россия повержена окончательно, русские всякий раз возвращаются. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сделаемся их мишенью за то, что поддерживаем Украину", — утверждает британское военное руководство.

"Представление России о том, что она вправе создавать сферы интересов и подчинять соседние страны своей воле, угрожает самому порядку европейской безопасности. Они ведут не просто спецоперацию на Украине, но и войну против коллективного Запада", — вторит ему Йонни Линдфорс.

Роланд Уокер назвал украинское сопротивление России "источником вдохновения для всех европейских стран" и остался весьма доволен увиденным в ходе визита в Швецию.

"Солдаты, с которыми я встречался, продемонстрировали высокую готовность и четкое понимание цели — защитить Швецию и, как следствие, весь альянс", — заявил Уокер.

"Фанатичный поборник НАТО"

Визит состоялся после того, как конфликт на Украине перевалил за тысячедневный рубеж. Британский генерал считает, что крайне важно, чтобы Запад продолжал всемерно поддерживать Киев.

Заявления двух военачальников о войне с Россией прокомментировала националистическая партия "Альтернатива для Швеции". Ее лидер Густав Кассельстранд назвал Линдфорса "фанатичным поборником НАТО", отметив, что подлинная защита Швеции его не интересует.

"Вооруженные силы пригласили главнокомандующего британской армией и призывают нас готовиться к войне с Россией уже "через несколько лет". А все потому, что страны, поддержавшие Украину, рискуют стать "мишенью". Командующий армией Йонни Линдфорс тоже так считает", — подытожил Кассельстранд у себя в соцсетях.