Бойцы рембата группировки войск «Запад» рассказали о защите танков от дронов ВСУ

Военнослужащие ремонтного батальона группировки войск «Запад» рассказали «Известиям» о своей работе на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

Отмечается, что в ремонтном батальоне придумывают разные виды танковой защиты и дорабатывают их, исходя из задач.

«Помимо башни, где находится экипаж, самые уязвимые места у танка — это топливный отсек и место, где хранится боекомплект. По ним чаще всего наносят удары FPV-дроны, потому что так легче всего обездвижить машину. Для защиты топливного отсека и шасси используют резиновые листы. Они достаточно прочные и в принципе могут защитить основной корпус от столкновения. А место хранение боекомплекта завешивают обычными сетями: лопасть FPV-дрона попадает сюда и обездвиживается», — рассказал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Нередко в цехах батальона проводят эксперименты, которые потом приживаются на фронте. Например, для одного из эвакуационных легкобронированных тягачей (МТ-ЛБ) сделали совершенно новый вид брони.

«Каркас сделали из труб, обшили железом. Резина защищает от дронов, она лучше поглощает осколки и удары. Внутри люди могут находиться и сверху, чтобы была возможность забрать больше людей. Приходили к этому недолго: подумали, нарисовали, сделали», — поделился механик-водитель эвакуационной группы с позывным Одинокий.

Благодаря работе рембата российская техника стала менее уязвимой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, один из танков с самостоятельно собранной экипажем антидроновой защитой вернулся после выполнения боевой задачи без единого повреждения, несмотря на то, что был атакован большим количеством дронов противника.

«По нам, получается, ударили 13 дронов, 15 «птичек» упали рядом, и одна «полька» ударила нам в заднюю часть», — уточнил командир танка с позывным Модный.

Экипажу удалось сохранить боевую машину и личный состав и уничтожить пулеметную точку украинских боевиков.

Ранее, 14 октября, военнослужащие рембата группировки войск «Днепр» рассказали «Известиям» о том, как восстанавливают, улучшают и передают в пользование подразделений ВС РФ трофейную технику ВСУ, которую им поставляют западные страны. Технику бойцы эвакуируют и доставляют в гаражи самостоятельно. Одну из таких пришлось вытаскивать несколько дней, потому что она подорвалась на мине и у нее были уничтожены четыре колеса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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