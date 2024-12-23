Российские БПЛА привлекли большое внимание посетителей обороной выставки в Ханое

В частности, на выставки был представлен многофункциональный дрон SuperCam S350

ХАНОЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Российские БПЛА привлекли большое внимание посетителей проходящей в Ханое обороной выставки Vietnam Defense Expo 2024. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили на стенде группы компании (ГК) "Беспилотные системы", которая участвует в единой российской экспозиции, представленной "Рособоронэкспортом".

Продукцией "Беспилотных систем" с самого открытия выставки 19 декабря много интересовались и вьетнамские посетители, и представители других стран, участвующих в выставке. "Интерес со стороны различных силовых структур Вьетнама очень большой. Также приходили представители других государств Юго-Восточной Азии. Работа ведется, мы надеемся, что этот интерес приведет к сотрудничеству", - рассказала ТАСС официальный представитель российской группы компании "Беспилотные системы" Екатерина Згировская.

По ее словам, на выставку Vietnam Defense Expo 2024 компания привезла свой флагманский продукт - многофункциональный БПЛА SuperCam S350. Этот универсальный аппарат может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. "SuperCam S350 подходит для патрулирования границ, может использоваться, например, и для отслеживания разработки нефтяных месторождений на шельфе или для охраны спорных территорий. Он может обеспечить как исполнение гражданских задач, так и оборону страны, охрану правопорядка, пожарную безопасность и другие задачи", - отметила представитель "Беспилотных систем".

Она рассказала, что в России аппарат прекрасно зарекомендовал себя как в гражданской сфере, так и в военной. С началом специальной военной операции на Украине SuperCam S350 стал незаменимым помощником для воюющих подразделений вооруженных сил РФ. Он помогает нашим бойцам осуществлять разведку - несет соответствующие камеры и тепловизоры, которые обнаруживают цели, что помогает в координации подразделений артиллерии и ракетных войск для нанесения ударов по местам расположения противника.

В составе единой российской экспозиции на Vietnam Defense Expo 2024 участвуют более двух десятков предприятий - производителей вооружения и военной техники для сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, войск ПВО, а также подразделений специального назначения и органов правопорядка.