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РИА Новости

Ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ

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Церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Туча"
Церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Туча".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Новейший малый ракетный корабль "Туча" принят в состав ВМФ России

КАСПИЙСК, 21 дек - РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль "Туча" принят в состав Военно-морского флота, сообщили в Департаменте массовых коммуникаций и информации Минобороны РФ.

"В Каспийске в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии состоялась торжественная церемония приёма в состав Военно-морского флота (ВМФ) России малого ракетного корабля (МРК) "Туча" проекта 22800. Церемония приема в состав ВМФ и подъема на корабле Андреевского флага прошла под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина", - говорится в сообщении.

Выступая на торжественной церемонии, Мухаметшин от имени главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева поблагодарил весь трудовой коллектив Зеленодольского судостроительного завода за их вклад в укрепление боевой мощи Военно-морского флота и выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит поставленные задачи, продолжая славные подвиги моряков. Приказом Главкома ВМФ МРК "Туча" зачислен в корабельный состав Черноморского флота.

В торжественной церемонии также приняли участие командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького Александр Филиппов и генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов.

МРК "Туча" был построен на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького. Накануне приема в состав ВМФ экипаж корабля вместе со сдаточной командой завода завершили государственные ходовые испытания, которые проходили в морских полигонах Каспийского моря.

Малый ракетный корабль "Туча" - четвертый корабль проекта 22800 "Каракурт". МРК "Туча" был заложен 26 февраля 2019 года и спущен на воду 30 июня 2023 года. Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны. Эти корабли отличаются высокими показателями мореходности. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия.

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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
КФ
ЧФ
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