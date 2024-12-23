Military Daily News: Военные Франции все больше вытесняются из Африки

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Это был бурный месяц для Франции и ее отношений с бывшими колониями в Африке, поскольку ее влияние на континент сталкивается с самым большим испытанием за последние десятилетия, отмечает военное издание Military Daily News.

Ранее уже французские военные покинули некоторые западноафриканские страны. Теперь же о вероятном прекращении военного сотрудничества с Парижем стали говорить в Чаде и Сенегале.

Как сообщает Military Daily News, правительство Чада – страны, считавшейся самым стабильным и лояльным партнером Франции в Африке, объявило в День независимости о прекращении оборонного сотрудничества с Францией.

По словам старшего аналитика консалтинговой компании по рискам Verisk Maplecroft Мукахида Дурмаза, «решение Чада знаменует собой последний гвоздь в гроб постколониального военного господства Франции во всем регионе Сахеля (тропический саванный регион к югу от Сахары)».

Кроме того, в интервью изданию Le Monde президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, избранный в этом году, заявил, что «очевидно», скоро французских солдат не будет и на сенегальской земле.

То, что французы были здесь с периода рабства, не означает, что иначе нельзя

- сказал президент Сенегала.

Решения Сенегала и Чада являются частью более широкой структурной трансформации во взаимодействии региона с Францией, в которой политическое и военное влияние Парижа продолжает уменьшаться, отметил Дурмаз.

Напомним, что ранее французские войска были вытеснены из Нигера, Мали и Буркина-Фасо. На Западе сильно обеспокоены усилением на Африканском континенте влияния России и Китая.