NBC News: Пентагон снял ограничения на полёты военных конвертопланов V-22 Osprey

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Пентагон разрешает своему парку конвертопланов V-22 Osprey вернуться в воздух (с некоторыми новыми рекомендациями) после временной приостановки их полетов в прошлом месяце из-за инцидента в штате Нью-Мексико, сообщает NBC News.

Телеканал напоминает, что уникальные летательные аппараты, способные подниматься вертикально, как вертолет, и летать горизонтально, как самолет, с 2022 года потерпели четыре крушения, в результате чего погибли 20 военнослужащих.

Последний инцидент произошел 20 ноября, когда V-22 Osprey совершил аварийную посадку в Нью-Мексико. И хотя тогда обошлось без пострадавших и сам конвертоплан не был поврежден, Пентагон временно приостановил полеты Osprey.

Каждый из двух винтов конвертоплана имеет собственную коробку передач, которая размером с мотоцикл и выполняет функцию, аналогичную трансмиссии автомобиля. Катастрофический отказ редуктора винта был признан основной причиной крушения Osprey в Японии в декабре прошлого года, в результате которого погибли семь военных. Было установлено, что крушение в июне 2022 года в Калифорнии, в результате которого погибли пять морских пехотинцев, было вызвано неисправным сцеплением, соединенным с коробкой передач винта.

Теперь же Командование военно-воздушных систем ВМС США (NAVAIR) выпустило новую директиву касающуюся редуктора винта машины. Согласно директиве, редуктор винта безопасен для полетов только в том случае, если он превысил определенное количество часов полета. Редуктору с меньшим количеством часов потребуется модернизация перед следующим полетом. При этом пороговое значение часов полета не разглашается.

NBC News отмечает, что некоторые семьи погибших в авиакатастрофах, выразили обеспокоенность в связи с возобновлением полетов Osprey.

Семья старшего сержанта Джейкоба Галлихера, погибшего в авиакатастрофе в Японии, опубликовала через своего адвоката заявление, в котором подвергла сомнению решение NAVAIR.

Как NAVAIR пришло к выводу, что количество летных часов является подходящей мерой для предотвращения аварий, и почему NAVAIR не раскрывает предельное количество летных часов?

- говорится в заявлении.

Семья Галлихера и близкие других пострадавших подали иски против производителей конвертоплана.

По мнению адвоката Тима Лорейнджера, представляющего интересы семей военнослужащих, погибших в авиакатастрофе 2022 года в Калифорнии, необходимо провести комплексную проверку безопасности.

Заверения NAVAIR звучат неискренне, если сравнить их с историей механических поломок и аварий, которые неоднократно показывали, что этот конвертоплан является обузой

- сказал адвокат.