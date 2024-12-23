Сотрудник РАН Степанов рассказал, что хранилось в КБ "Луч"

Там были маршевые двигатели западных крылатых ракет, сообщил военный эксперт

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Маршевые двигатели западных крылатых ракет, которые выступали основой якобы новых украинских, хранились в конструкторском бюро "Луч" в Киеве. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Как заявили 20 декабря в Минобороны России, российские военные в ответ на удар киевских властей по Ростовской области нанесли групповой удар по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ), конструкторскому бюро "Луч", позиции ЗРК Patriot. Цели достигнуты, все объекты поражены.

"Продолжена демилитаризация киевского режима посредством перемалывания с грунтом объектов промышленности - поражен военный завод "Артем" и КБ "Луч". В конструкторском бюро "Луч" осуществлялось проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". Также, по отдельным данным, там хранились компоненты навигационных комплексов и маршевые двигатели западных крылатых ракет, которые выступали основой якобы новых украинских вундерваффе, активно распиаренных местными СМИ", - сказал Степанов.

Как отмечал в беседе с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, Россия ударила по пункту управления СБУ в Киеве в ответ на теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта.